“Cuesta trabajo la separación”: la sentida despedida de Verónica Castro y su nieta Rafaela

Fotos: Instagram/@rafaelacastroficial

Durante toda la semana pasada, los seguidores de Verónica Castro pudieron atestiguar la estrecha y tierna relación que la famosa tiene con su nieta, Rafaela Castro. Y es que la niña de siete años viajó desde Colombia, en donde reside con su madre Paola Erazo, hasta Acapulco para celebrar su cumpleaños y vacacionar con su abuela.

A lo largo de este encuentro, ambas vivieron momentos enternecedores. El primero de ellos fue cuando aparecieron descansando en un enorme flotador blanco y disfrutando de un atardeceres por la alberca, según un video publicado por Rafaela en Instagram.

“Yo y mi abuela adorada”, se lee en el post de la cuenta que maneja Paola, para acompañar este pequeño clip en donde Verónica Castro lució sumamente relajada y alegre. No obstante, esta pequeña aventura sería solo el inicio de unas vacaciones llenas de pasarelas, pasteles, sobreros lujosos, vestidos de ensueño, paseos en carruaje y tardes de piano.

FOTO: Twitter/@vrocastroficial

Desde el pasado 31 de marzo, Verónica compartió fotografías acompañada de su nieta en el puerto guerrerense. Incluso, durante aquella semana, sorprendió la aparición de Galilea Montijo en el descanso de la nieta de la exconductora, en el puerto de Guerrero.

“Gracias Gali por ser tan amorosa y hacer felices a mis gentes”, escribió Verónica en una fotografía en donde la conductora de Hoy aparece abrazando a la niña Castro. Posteriormente, Rafaela se robó las miradas de todos los internautas cuando se vistió como una princesa para celebrar su cumpleaños número siete, el pasado dos de abril.

Desde la cuenta de Instagram de su abuela, apareció con un largo vestido azul marino que decidió acompañar con una brillosa corona y un collar a juego, mientras disfrutaba de sus canciones favoritas. Pero el vestido no se quedó guardado en casa, sino que Rafaela tomó un tradicional paseo en carruaje por las calles acapulqueñas.

FOTO: Twitter/@vrocastroficial

De nueva cuenta, la niña agradeció a su abuela desde las redes sociales que son manejadas por su madre: “Gracias por hacerme sentir una princesa y regalarme una noche mágica. Gracias mi hermosa Verónica Castro por mi vestido”. Además, Rafaela compartió algunas instantáneas de su pastel de cumpleaños, con temática de la película de Disney Cenicienta, y un manojo de globos que le regalaron.

Después de aquel festejo de cumpleaños, Verónica compartió un par de videos de momentos sumamente cotidianos con su nieta; algunos en donde la niña, como era de esperarse, presumió su talento artístico en el piano y en el teatro, otros, en donde Rafaela apareció dormida bajo una cobija de Juan Pablo II que, según narró la actriz, fue un regalo.

Sin embargo, después de casi una semana de no separarse ni un segundo, abuela y nieta tuvieron que despedirse. En un video compartido en redes sociales, Verónica compartió el emotivo momento en el que tuvo que dejar ir a Rafaela y reflexionó: “Cuesta trabajo la separación”.

Video: Twitter/@vrocastroficial

Antes de volar de vuelta a casa, Rafaela grabó un video después de haberse hecho una prueba COVID-19; mismo que después apareció en la cuenta de Twitter de Verónica.

“Bueno chicos, ya me hice la prueba, duró... nada, no duró nada, no duele nada. Ya mañana puedo viajar a Colombia, adiós”, se despidió la hija que Christian tuvo con la colombiana. Posteriormente, Rafaela viajó a la Ciudad de México con su madre, en donde se encontraba hasta hace algunas horas.

