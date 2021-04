Por qué Juan de Dios Pantoja fue operado nuevamente de la mano

Juan de Dios Pantoja fue operado por segunda ocasión en lo que va del 2021 (IG: juandediospantoja)

El pasado viernes Juan de Dios Pantoja sorprendió a sus millones de seguidores al compartir fuertes imágenes de su cirugía en la mano.

En la publicación, que está por llegar al millón de Me gusta, JD Pantoja reveló que luego de no haber sido operado en toda su vida, en lo que va del 2021 ha tenido que someterse a dos procesos quirúrgicos.

Sin embargo, tranquilizó a sus fans explicando que no hay mayor problema y tras la operación escribió en su cuenta de Instagram: “Estoy bien familia”.

En la misma publicación, en donde mostró el resultado de la operación, el también cantante expresó su emoción “porque todo salió perfecto” en la operación.

Sobre la razón de su cirugía hasta el momento sabemos que fue por problemas de movilidad en la mano, según lo que explicó el médico que operó al youtuber.

Con dos videos Juan de Dios Pantoja mostró las dos aberturas que se le realizaron por debajo del dedo meñique y sobre el nudillo del dedo anular.

Según lo que narra el doctor, ahora la pareja de Kimberly Loaiza podrá tener una mejor flexibilidad en sus dedos: “Hicimos únicamente una liberación de todo el tejido que tenías dentro y ya puedes flexionar tu dedo por completo”, explicó sobre la primera abertura.

En un segundo video, el doctor mueve, flexiona y cierra el puño de Juan de Dios Pantoja sin ningún problema. Además, añadió que esto fue posible gracias a la intervención en el dedo anular: “Aquí ya hicimos una liberación por este abordaje chiquito y pudimos alcanzar la flexión completa de tu dedo”.

Con un par de movimientos más concluyó: “Si cierras tu puño ya quedaría y si quieres ir hasta abajo y flexionarlo va a quedar perfecto”.

Luego de compartir estas fuertes y sensibles imágenes de su operación, el padre de Kima y Juanito compartió varias historias en su cuenta agradeciendo a su mánager, Leonardo de la O, por ser un “verdadero amigo” y acompañarlo en una situación tan importante.

Más tarde, mientras era trasladado en una silla de ruedas volvió a tranquilizar a sus fans: “Familia, ya todo bien, estoy al cien, me siento súper bien. Ya voy al cantón, gracias a Dios”.

Y sin dar mayores detalles regresó a sus actividades diarias pues acaba de lanzar su nuevo álbum Tiempos.

Claro que su familia no podía quedar fuera en este difícil momento, por lo que en otra historia Juan de Dios Pantoja compartió un video junto a su pequeña hija y escribió “El mejor medicamento para el dolor”.

Por su parte, Kimberly Loaiza también dio una actualización del estado de salud del cantante y desde su cuenta de Twitter dijo: “Mi Jd ya está dormidito aquí conmigo, está bien, gracias a Dios”.

Los fans de la pareja, también compartieron su felicidad porque no hubo complicaciones en la operación y les pidieron seguirse cuidando.

Y es que a principios de año, Juan de Dios Pantoja terminó en el hospital luego de golpear a Augusto Hernández, un hombre que acosó a su esposa Kimberly y a su hija Kima.

El video de la pelea fue publicado en Twitter y sobre él Juan de Dios dijo: “Un hombre que no defiende a su familia, no es un hombre”.

Según lo que se dio a conocer luego del escándalo, el hombre llevaba varios meses molestando a su prima Mont Pantoja, a Kimberly y a Kima. Sin embargo, ellas no son las únicas víctimas del acosador.

De acuerdo con las declaraciones de Pantoja, “es un cabr*n que se pasa acosando a muchas tiktokers, a muchas celebridades. Últimamente se ha metido mucho con mi prima, con mi mujer y lo que derramó la gota que derramó el vaso fue con mi hija. Me dio mucho coraje, así que tuve que recurrir a la violencia. El golpe que di me quebró los nudillos”.

Juan de Dios Pantoja fue hospitalizado tras golpear a un tiktoker acosador 1

Luego de la pelea, el youtuber tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por las lesiones en su brazo.

Sin embargo, el escándalo no terminó con la pelea, pues después Juan de Dios explicó que el hombre identificado como Augusto Hernández quería otra confrontación.

Aunque en el momento el cantante estaba en recuperación dijo: “si yo me recupero de esto, que van a ser unos mesesitos, y nos metemos a un ring, a un gimnasio o algo y el señor me firma que no va a andar llorando por cualquier daño, la película va a cambiar totalmente, porque le voy a dar como se lo merecía, yo no le tengo miedo”.

