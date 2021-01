“Espero que no se me raje”: Juan de Dios Pantoja volvió a retar a golpes al acosador de Kimberly Loaiza

(Foto: Instagram de Juan de Dios Pantoja)

Juan de Dios Pantoja volvió a arremeter en contra de Augusto Hernández, el hombre que golpeó el pasado fin de semana por acosar a su prima Mont Pantoja, a Kimberly Loaiza y a su pequeña hija.

El youtuber ya se encuentra en casa al lado de su familia, y aunque fue operado tras la pelea con Hernández, aseguró que en unos meses volverá a enfrentarse con el agresor de más de una mujer en la Ciudad de México.

Pantoja compartió en sus redes sociales que no hizo daño a Augusto Hernández, quien desde que ocurrió la pelea busca volver a reñir a golpes.

“Ya cuando lo ves suplicando, da lastimita porque tampoco soy un maldito, no soy un mounstruo, tengo mi corazón... es una acosador y se merece eso y más”, dijo sobre el conflicto que protagonizó el fin de semana pasado.

Juan de Dios Pantoja asegura que volverá a buscar al acosador de Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja mencionó que desde hace unos días ha recibido invitaciones del famoso acosador de TikTok para volver a pelear, lo que podría llevarse a cabo en algunos meses, cuando ya esté completamente recuperado del brazo que le operaron.

“Ese tipo quiere fama a costa de lo que sea... si yo me recupero en unos mesesitos y nos metemos en un ring, a un gimnasio o algo y el señor me firma que no va a andar llorando por cualquier daño, la película va a cambiar totalmente, porque le voy a dar como se lo merecía, yo no le tengo miedo”, indicó.

“Dijo que sí, espero que no se me raje”, añadió.

Explicó que el día de la pelea sí llevó a varias personas como protección, pero finalmente sólo él lo golpeó y después lo perdonó porque lo vio muy debilitado.

“Yo tenía mi gente por cualquier cosa, teníamos que estar preparados. Los chicos se prendieron porque le tienen coraje y querían darle, pero no lo permití, todos estaban enojadísimos porque no siempre tienes a un acosador cara a cara y a este cabr*n no le importa, lo muestra en redes y lo hace público”, dijo en un largo video publicado en su cuenta de Instagram.

Juan de Dios Pantoja fue hospitalizado tras golpear a un tiktoker acosador 2

Sobre la lesión en el brazo, Juan de Dios Pantoja mencionó que él mismo la provocó al golpear uno de de los huesos en la cara de Augusto Hernández.

Se defendió de los ataques que ha recibido por monetizar los videos publicados sobre la pelea ocurrida en la capital del país: “Lo hicimos porque sabíamos que ellos iba a dar una versión de la historia completamente falsa, y así pasó”.

El youtuber compartió el lunes pasado que se encontraba en el hospital tras golpear al acosados de su prima, su esposa e hija.

“Un hombre que no defiende a su familia, no es un hombre”, escribió en su red social en espera de la intervención quirúrgica de su brazo.

Se dijo orgulloso por defender a su familia de los ataques del famoso tiktoker, que por meses ha molestado a su prima Mont Pantoja, a su esposa y ahora a su hija Kima, lo que le valió más de una crítica por resolver el conflicto con golpes.

Según el influencer, tramó un plan para encontrarse con el acosador de su familia, lo que culminó con una golpiza que publicó en su cuenta de Twitter. En el video de escasos segundos, se le ve arremeter en contra de un hombre que alcanza a decir que está enfermo y no puede responder de la misma manera.

Loiaza por su parte, refrendó su apoyo hacia su pareja: “Gracias por estar ahí para nosotras siempre y protegernos de T O D O, siempre lo has echo y sé que siempre lo harás. SIEMPRE ME SIENTO PROTEGIDA CUANDO ESTOY CONTIGO”.

