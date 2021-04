Murió a los 90 años Chepina Peralta: pionera y promotora de la gastronomía en la TV mexicana

(Foto: chepinaperaltatv /Instagram)

La chef Chepina Peralta, la primera en aparecer en la televisión mexicana, falleció a los 90 años la tarde del pasado viernes en su casa y en compañía de sus familiares más cercanos.

Lucía Josefina Sánchez Quintanar, nombre real de la chef, será recordada por su participación en diversos programas de cocina en la TV mexicana y América Latina, en donde fue una pionera.

La noticia fue confirmada por su yerno Jorge Fernández de Lara a Gastrolab, sitio de El Heraldo de México y del que era colaboradora.

El familiar de la chef comentó que el deceso ocurrió a causa natural de la avanzada edad de Chepina, quien el pasado 20 de octubre cumplió 90 años.

Chepina Peralta (Foto: Twitter/ @isopixel)

Los servicios funerarios de la reconocida chef serán realizados en privado por la pandemia.

En una entrevista que concedió en 2019 para El Heraldo de México, contó cómo su habilidad para hablar le permitió convertirse en la primera mujer en tener un programa de cocina en América Latina.

“Soy maestra de oratoria y me dijo mi maestra, oye Josefina están buscando una auténtica ama de casa, más o menos de tu edad, que tenga habilidad de palabra, que sea simpaticona, que se pueda relacionar con las personas porque van a hacer un programa nuevo de televisión. Fue el primero en América Latina”, confesó.

Chepina, apodo que adoptó al comenzar su carrera en la tv mexicana, aceptó en esta conversación que sintió mucha pena al llegar a grabar su primer programa, el cual era sólo de 15 minutos.

“Mis rodillitas hacían así (movimientos) y no supe ni cuánto hablé, sino que de repente me dijeron ‘ya, corten’ y escuché al patrocinador: ‘ella es nuestra dama’. Y así me dieron el programa”, recordó.

