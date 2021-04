“Hubo truco”: Galilea Montijo contó el secreto detrás de las fotos al desnudo que hizo hace años

Galilea Montijo se sinceró sobre unas fotos que se tomó hace años al desnudo

Galilea Montijo se sinceró sobre unas fotos que se tomó hace años al desnudo y que busca dejar en el pasado.

La conductora confesó todo durante la transmisión del programa Hoy y así señaló: “Hay momentos para hacer eso si realmente te gustan fotos como coquetonas, me contó una amiga”.

Mientras tanto, fue interrumpida por Raúl “El Negro” Araiza sobre unas fotos que Galilea Montijo protagonizó hace unos cuantos años: “Tú hiciste unas que yo tenía en mi closet”, recordó.

Sin embargo, la también actriz reveló su secreto sobre aquella sesión de fotografías: “Pero ahí te va, hubo truco”, aseguró.

Video: Hoy

Ante la cara de sorpresa de su compañero, la conductora tapatía continuó “era bikini y entonces el fotógrafo nada más borró la parte de arriba”.

Con esta revelación se confirmó que el desnudo de aquellas fotografías no fue total; aún así, sus compañeros siguieron recordando aquellas poses de Galilea en unas rocas.

“En unas como rocas, porque yo me las sé de memoria; todavía no eras mi hermana, entonces se valía todo”, recordó “El Negro”. Mientras tanto Andrea Legarreta se unió y dijo: “Hasta yo”.

Después de rememorar las fotos al semi desnudo de Galilea Montijo, las presentadoras continuaron hablando sobre este tipo de modelaje.

Aseguró que con la edad puede pasar la euforia por tomarse fotografías al natural (Instagram: galileamontijo -foto Luis Meza)

“Yo creo que los desnudos son muy bonitos donde no se vea... todo completamente”, agregó la conductora.

Sin embargo, aseguró que con la edad puede pasar la euforia por tomarse fotografías al natural. “Ya llega un momento donde no es que te asuste, pero como que no son épocas”, concluyó.

Y aunque ésta es la primera vez que la conductora de 47 años habla de su secreto para posar semi desnuda, no podemos negar que tiene una espectacular figura.

Incluso en sus redes sociales ha compartido algunas fotografías de sus vacaciones luciendo increíble con bikinis, ¿pero cuál el secreto para verse espectacular con el paso de los años?

Luego de volverse viral por sus increíbles fotos en la playa con un bikini de animal print, Galilea Montijo confesó durante su programa que su tonificada figura es el resultado del ejercicio y de la disciplina de una dieta.

Galilea llamó la atención hace unos meses gracias a esta imagen (Instagram: galileamontijo)

En aquella emisión del 2019 expresó a la audiencia: “no sabe lo que me ha costado recuperar mi figura, mi peso, sobre todo”.

Recientemente la conductora de Hoy se vio envuelta en una polémica tras llamar “Reptiliano” a Joaquín Bondoni.

Esto luego de que el actor se definiera a sí mismo como un “ser universal galáctico”, por lo que durante una emisión del matutino Galilea Montijo se refirió a Bondoni como “reptiliano”.

Claro que el comentario terminó con un escándalo entre los involucrados y el padre del actor salió a la defensa: “Se dan ‘golpes de pecho’ ofendiéndose de lo indefendible, intentando tapar sus hediondas coladeras cuando les exhiben sus tristes calamidades, pero primeros en la fila para aventar piedras, intentando desmoronar lo que les hace sombra”.

Foto: Instagram @galileamontijo @joaquinbondoni

Por su parte, Galilea Montijo se defendió explicando que en ningún momento buscó ofender al joven y que su comentario fue por los comentarios que él mismo había hecho: “Entonces mi comentario fue a raíz de lo que él dice y jamás con mala intención, al contrarió dije: ‘¿Será reptiliano?’, reptiliano no es ofensa”, dijo al reportero Edén Dorantes.

Para poner fin a la polémica, la actriz recordó que Joaquín Bondoni ha sido invitado especial en el programa, además de que no le gustaría pelease con “Chavitos”.

En esa misma entrevista, Galilea Montijo agregó: “Él a mí no me ha hecho nada, o sea, yo pienso en mi hijo y cero me gustaría meterme a pelear con los chavitos, a mí no me ha hecho nada. Me cae muy bien, vino al programa, él y Emilio después de ese éxito que tuvieron”.

