Kendall Jenner abandonó su hogar tras amenazas de muerte y acoso dentro de su propiedad

Kendall Jenner dejó la casa de Beverly Hills en la que estaba viviendo (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Debido a otro incidente con un acosador, Kendall Jenner llegó a su punto límite y decidió empacar y dejar la casa de Beverly Hills en la que estaba viviendo, y parece ser que no tiene planes de volver.

De acuerdo con el portal de TMZ, el pasado domingo por la madrugada, un hombre entró a su propiedad, tocó sus ventanas y llamó su nombre. Después de que no hubiera una respuesta por parte de la modelo, el hombre decidió desnudarse y meterse a la alberca de la casa de Jenner. Minutos después fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Aunado a esto, el lunes pasado Jenner acudió al palacio de justicia de Los Ángeles para solicitar una orden de restricción en contra de Malik Browder, un hombre de 24 años de edad. Esto después de que un detective le revelara que Malik planeaba comprar un arma de fuego para dispararle a ella y luego a él mismo.

El sospechoso se encuentra actualmente detenido temporalmente en una sala psiquiátrica local, pero Jenner se vio obligada a emitir la orden de restricción de emergencia porque pronto será liberado. Sin embargo, el juez concedió su solicitud, y Browder ahora tiene la obligación legal de permanecer al menos a 100 yardas de la estrella “Keeping Up with the Kardashians”.

El pasado domingo por la madrugada un hombre entró a su propiedad y nadó desnudo en su alberca (Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo)

El miedo de la modelo no fue en vano, pues el portal de entretenimiento informó que Jenner se mudó a un lugar seguro con seguridad armada y no tiene planes de regresar a su casa. No obstante, aún no se sabe con certeza si decidirá vender la casa.

Esta no es la primera vez que la estrella de reality show ha tenido que lidiar con este tipo de situación. En 2018 también tuvo que lidiar con un presunto acosador que ingresó a su propiedad dos veces, antes de lograr obtener una orden de restricción en su contra.

Su hermana también fue blanco de acoso

En octubre de 2019 Kylie Jenner sufrió uno de los momentos más aterradores de su vida. Un hombre ingresó a la entrada de su residencia y exigió verla. Jenner ya había conseguido una orden de restricción, pero ahora esta persona también enfrenta un juicio por irrumpir en propiedad ajena.

El 29 de octubre de 2019 un hombre, identificado como Brandon Sevilla Martínez, ingresó al interior de la propiedad de Jenner en Hidden Hills, Los Ángeles. Según la información del portal TMZ, el hombre recorrió sin ningún problema el camino de entrada, se puso a golpear de manera violenta la puerta principal y exigió ver a la integrante del clan Kardashian-Jenner.

Un detective le reveló que Malik planeaba comprar un arma de fuego para dispararle (Foto: Instagram/kendalljenner)

De acuerdo con la revista Quién, la joven aseguró que su mansión se encuentra en una comunidad cerrada a los no-residentes. Asimismo, está protegida por medidas de seguridad extra. Sin embargo, el intruso consiguió escalar de alguna manera los muros. El incidente no llegó a mayores, pues los guardaespaldas de Kylie pudieron detenerlo y lo escoltaron fuera de los terrenos de la vivienda para que fuera arrestado por las autoridades.

Los guardaespaldas se percataron que podía estar bajo la influencia de algún tipo de droga cuando le escoltaron a la fuerza, informó Quién. Asimismo, documentos presentados a TMZ por el abogado de Kylie Jenner indicaron que el hombre actuaba de forma errática y nerviosa, además de que llevaba consigo una pipa de vidrio.

“Sufrí y continúo sufriendo estrés emocional. Tengo una pequeña hija y también temo por su seguridad”, declaró en los papeles en los que también aseguró que el hombre la sigue a ella y a otros miembros de su familia en diferentes redes sociales.

Sevilla Martínez fue acusado de dos cargos: un delito menor de intrusión en propiedad privada y un delito grave por portación de droga. Además, tiene una orden de restricción temporal y no podrá acercarse a la propiedad, su auto o el trabajo de la famosa. Debe tener la distancia de 100 yardas (90 metros).

Kylie Jenner también sufrió una experiencia parecida (Foto: Grosby)

TMZ habló con el secretario del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y le aseguró que Sevilla Martínez fue sentenciado a un año de prisión y cumplirá su condena en la cárcel del condado de Los Ángeles. También, el acusado recibió 3 años de libertad condicional.

