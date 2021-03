Kendall Jenner respondió a su supuesto embarazo, que antes había anunciado Kris Jenner

Kris Jenner mandó un mensaje a Kendall Jenner y los fans especulan que la modelo podría estar embarazada (@kendalljenner)

Kris Jenner se vio envuelta en una polémica tras publicar a través de sus redes sociales que podría ser de nuevo abuela gracias a su hija Kendall Jenner, pues le mandó un mensaje en el que decía “¡¡¡Tienes esto!!!” junto a un emoji de biberón durante la emisión del último capítulo de Keeping Up With The Kardashians.

La empresaria que protagoniza el reality show sobre su propia familia, Kris Jenner, obtuvo la atención de sus seguidores y los de su hija Kendall con el tuit que lanzó el viernes, pues no dio más información acerca del supuesto nuevo integrante de la familia, además de que en el capitulo transmitido la modelo habla con su hermana Khloé Kardashian de sus deseos por tener hijos pronto.

No fue la primera vez que Kendall Jenner hizo público que le gustaría tener hijos, en episodios pasados del reality habla con sus hermanas acerca de lo difícil que sería para ella poder llevar un embarazo y ser una madre responsable, pues su carrera ha sido exitosa, logrando en 2017 convertirse en la modelo mejor pagada del mundo, con ganancias de 22 millones de dólares, destronando a la modelo Gisele Bündchen quien había estado en ese puesto desde 2002.

Actualmente, Kendall es la única del clan Kardashian que no tiene hijos y ella ha dicho que, por el momento, sus constantes viajes fuera de Estados Unidos y su apretada agenda no le permiten planear una familia, pero disfruta mucho de convivir con sus sobrinos.

Kendall Jenner ha expresado en repetidas ocasiones que se divierte mucho con sus sobrinos, por lo que le gustaría tener hijos pronto (Instagram @kendalljenner)

Durante el último episodio de Keeping Up With The Kardashians, Klohé logró hacer que su hermana Kendall fuera niñera de Ace, hija de Malika Haqq, amiga de la familia. Por esta razón, Kris Kardashian, en el intento de darle ánimos a su hija, publicó en su cuenta de Twitter el mensaje por el cual se especuló acerca del embarazo de Kendall.

Debido a que Kyle Jenner no hizo publico su embarazo hasta que su hija Stormi Webster nació en febrero de 2018, los internautas insistían a Kendall que ella sí hiciera público su embarazo para confirmar lo que Kris Kardashian había “anunciado”.

Después de dos días fue que Kendall decidió pronunciarse ante los rumores que su madre había iniciado, pues inclusive estaba recibiendo felicitaciones por parte de sus fans. Kendall le respondió a Kris, citando el tuit que su mamá le había escrito: “Mamá, ¡esto parece un anuncio de embarazo!”.

Kris Jenner supuestamente anunció que Kendall Jenner está embarazada, Kendall aclara que no es así (Twitter @KendallJenner)

Los seguidores de la familia Kardashian-Jenner especularon acerca del tuit de Kris Jenner debido a que Kylie Jenner decidió atravesar su embarazo lejos de los medios de comunicación, al contario de lo que sus fans acostumbraban. Ella explicó que no quería sufrir los estragos del estrés que le causa su vida como influencer y tampoco que su embarazo se viera comprometido por las mismas razones.

Fue hasta que su bebé Stormi Webster nació que dio a conocer lo que atravesó junto a Travis Scott en un video que compartió a través de sus redes sociales. En varias ocasiones la familia ha hablado acerca de lo difícil que fue para todos ocultar el secreto de Kylie, pues eso significaba que su imagen fuera completamente sacada de las cámaras y que sus hermanas tuvieran poca o nula interacción con ella.

Kendall Jenner, ha pesar de que ha hecho público su deseo de formar una familia, anunció que se siente muy joven para ser madre, además de pensar que tener un hijo conlleva mucha energía por tener que entretener a los niños, algo que ha experimentado con sus sobrinos a los que termina diciéndoles “vete con tu madre”, expresó.

