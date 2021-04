Caso Pablo Lyle: la pareja del hombre golpeado por el actor pidió justicia

Marcela Arce viuda de Juan Ricardo Hernández pide justicia por el homicidio de su pareja en manos de Pablo Lyle (Foto: Captura Video)

Juan Ricardo Hernández murió después de que hace dos años Pablo Lyle le diera un golpe, el cual hizo que el hombre cayera al suelo y tuviera un traumatismo. Mercedes Arce, pareja de Hernández, recuerda cómo fueron los hechos y pide por que se haga justicia el próximo 7 de junio, día en que será el juicio de Lyle.

Mercedes Arce y su pareja estaban comprometidos, la boda se llevaría a cabo el viernes 5 de abril, un día después de que Juan Ricardo muriera a causa la lesión cerebral que le causó el impacto que sufrió su cabeza contra el asfalto el 31 de marzo de 2019.

Arce, después de dos años, visitó el lugar en Miami, Florida, en donde su prometido fue golpeado por el protagonista de Mirreyes vs Godínez. Según imágenes de Suelta la Sopa, llevó con ella flores rojas, una veladora de Santa Bárbara, a quien era devoto Hernández, y una señal de tránsito que también funge como memorial. “Maneje con cuidado. En memoria de Juan Ricardo Hernández P. Piensa de forma amistosa”, se puede leer en la señal.

Mercedes Arce, viuda de Juan Ricardo Hernández visitó el lugar en donde el actor Pablo Lyle golpeó a su pareja y dejó una señal de tránsito (Captura de pantalla Suelta la Sopa)

Decidió visitar a los trabajadores de la gasolinera, frente a la que sucedió todo, pues quiso agradecerles que hayan testificado y colaborado con las autoridades en las investigaciones del caso. Encendió la veladora, puso la señal de tránsito en la esquina y dejó las flores, las cuales llevó como recuerdo de su amor, pues Hernández solía llevarle todos los fines de semana un ramo de doce rosas rojas.

Mercedes dice que no se ha hecho justicia por el homicidio de su prometido y tanto ella como la madre de Hernández sufren por su pérdida. Ella no ha podido volver a trabajar debido a que su salud se vio muy deteriorada por la muerte de su pareja, a quien recuerda llevando siempre el anillo de compromiso.

“Sólo [quiero] recordarlo, siempre está en mi corazón, siempre me levanto y me acuesto con él en mi pensamiento. Me gustaría que quede en el recuerdo de todo el mundo para que se sepa lo que sucedió”, expresó Mercedes, después de haber encendido la veladora.

Video: YouTube- Suelta La Sopa

El 31 de marzo de 2019 Pablo Lyle y su familia se trasladaban al aeropuerto de Miami, Florida, en compañía del cuñado del actor, para regresar a México. Tras una discusión por haberle cerrado el paso a Juan Ricardo Hernández, cubano de 63 años, Lyle interceptó a Hernández y le dio un puñetazo que lo tiró, provocando que la cabeza del hombre diera un golpe seco en el piso.

Hernández quedó inconsciente y murió cuatro días después debido a una lesión cerebral causada por el golpe. El actor fue detenido en el aeropuerto de Miami y desde entonces se enfrenta a un proceso judicial, por el cual ha estado bajo arresto domiciliario desde abril de 2019 en espera de su juicio.

Ana Araujo, esposa del actor también recordó los sucesos de hace dos años y en sus redes sociales compartió una foto con Pablo Lyle y escribió una reflexión. “El amor tiene distintas formas, es mucho mas real lo que vivo yo ahora con mi esposo que lo que vivíamos hace 3-4 años”, externó.

Confesó haber idealizado el amor, pero ahora sabe que las parejas perfectas no existen y tiene que aceptar el amor que puede obtener hoy de su pareja. Terminó su mensaje diciendo: “Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas”.

El juicio de Pablo Lyle, acusado por homicidio involuntario, se llevará a cabo el próximo 7 de junio después de varias veces haber sido pospuesto. El actor podría estar pagando una pena de hasta 15 años de cárcel.

SEGUIR LEYENDO: