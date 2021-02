“Necesito una historia que me atrape”: Estas son las condiciones de Lucero para regresar a las telenovelas

La condición de Lucero para regresar a las telenovelas (Video: YouTube@Lucero)

Por medio de sus redes sociales, Lucero Hogaza León, conocida solamente como Lucero, habló de la posibilidad de regresar al melodrama mexicano pero con ciertas condiciones. La actriz mexicana ha interpretado diversos protagónicos de las telenovelas mexicanas donde sus personajes destacan por ser mujeres de carácter, valientes y con un corazón noble que se enamora del hombre ideal.

En su programa Lucero Mucho que Contar de su canal oficial de YouTube declaró que desea volver a la actuación e interpretar las historias que el público está acostumbrado a ver. Dijo que quiere llenar de drama los triángulos amorosos que desatan los protagonistas y enfrentar los retos de una buena actuación dramática porque son los relatos que le gustan y afirma que el público consume.

Lucero busca un personaje que la atrape y pueda jugar con los matices para traspasar las pantallas. (Foto: captura de pantalla YouTube canal oficial Lucero)

“Cuando me preguntan si volveré a hacer una telenovela, yo respondo que me encantaría porque amo las telenovelas, son parte de mi carrera, pero necesito una historia que me atrape, que me enamore, que yo lea una sinopsis, libretos, un guión y que yo diga ‘este es un melodrama que yo quiero hacer’”, señaló.

Explicó que si buscara un nuevo papel en la actuación deberá de cumplir con ciertas características, de lo contrario no firmaría el acuerdo con el productor o creador de la historia. “Este es un personaje en donde me vea reflejada, donde sienta que hay matices para poder trabajar con ellos, poder transmitirle al público, traspasar la pantalla”, puntualizó la también cantante.

Lucero protagonizó "Soy tu dueña" en 2010 con el papel de Valentina Villalba "La dueña" (Foto: Archivo)

“La novia de América” puso muy en claro las reglas y condiciones bajo las cuales regresaría a la pantalla chica, ya que considera su profesión como su pasión y no está dispuesta a realizar un papel que no la atrape o sea lo indicado para ella.

“Para mí es una pasión la actuación y la verdad es que disfruto tanto hacerlo que no me gustaría actuar en una historia o en un personaje en donde no me sintiera cómoda”, detalló la actriz.

Sin embargo, la actriz aclaró que no está desesperada por un protagónico, esperará a que llegue el momento adecuado para retomar la actuación, incluso no descartó la posibilidad de trabajar en los nuevos formatos de series para streaming y sentirse plena como actriz. Aunque la forma de trabajo sea distinta en las series argumentó que hay historias que cuentas con niveles de melodramas.

La novia de América tiene 40 años de trayectoria por lo que busca un papel adecuado para regresar a los melodramas. (Foto: EFE/ Universal Music)

En su programa Lucero Mucho que Contar se ha dedicado a hablar sobre sus anécdotas y experiencias en sus 40 años de trayectoria, donde revela algunos secretos de las actuaciones que realizó con artistas como Luis Miguel, también ha hablado de algunos recuerdos de las grabaciones más recordadas de su carrera.

Lucero ha trabajado en 10 telenovelas con diferentes matices e historias, en cada una de ellas “La novia de América” ha conquistado el público televidente. Desde joven inició su carrera artística en los programas Alegrías de mediodía y Chiquilladas producidas por la compañía Televisa.

La cantante a compartido el escenario junto con su hija Lucerito Mijares (Foto: Archivo)

Sus papeles más recordados son Valentina Villalba del melodrama Soy tu dueña (2010), Mi destino eres tú como (2000) Andrea San Vicente, Mañana es para siempre (2008-2009) con el papel de Bárbara Greco de Elizalde o el melodrama Por ella soy Eva (2012) con su papel de Helena Moreno.

Parte de su carrera profesional se ha desempeñado como cantante, lo que la ha llevado a ser juez de programas de concurso como “La Voz Kids México” en 2019. Su última presentación musical fue el 12 de diciembre de 2020 al participar en los festejos a la virgen de Guadalupe en la Basílica acompañada de su hija Lucerito Mijares.

