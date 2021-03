“Sin caos no puede haber cambio”: Los secretos detrás de la nueva temporada del pódcast de Aislinn Derbez

Segunda temporada de "La magia del caos", podcast de Aislinn Derbez (Foto: @aislinnderbez/ Instagram)

Aislinn Derbez estrenó el 18 de marzo del presente año la segunda temporada se su podcast La magia del caos, programa que le ayudó a sobrellevar la separación de Mauricio Ochmann, el posparto y el inicio de su maternidad.

Aislinn, hija del famoso actor mexicano Eugenio Derbez, es una actriz, productora y emprendedora que se encuentra en la consolidación de otro de sus proyectos personales. Esta vez, a raíz del la pandemia, la actriz de La Casa de las Flores creó un programa dedicado a platicar y reflexionar.

Aislinn asegura que el proceso creativo para la construcción de su proyecto se estuvo rodeado de problemas personales, pues la idea surgió a partir del nacimiento de su hija Kailani y el divorcio amistoso con el actor Mauricio Ochmann por lo que se encontraba en una etapa de su vida de bastante cambio.

“Tiempo después ya lo empecé a preparar y luego pasó lo de mi separación y ahí fue con más razón, cuando me separe de Mau dije – ya no quiero hacer nada, estoy con el corazón roto, me siento fatal- y gracias a que fui a terapia, lo fui manejando bastante bien, además fue una separación muy amistosa, no de tanto drama, era más el dolor interno de lo que estaba pasando, ahí fue cuando dije,- tengo que retomar este proyecto, tengo mucho que decir y compartir-”, comentó para Vanidades.

(Foto: @aislinnderbez/ Instagram)

La primera temporada del podcast se estrenó en abril del año pasado en una de las plataformas más conocidas de streaming y se compone de 18 capítulos. Entre los invitados destacan la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, su papá Eugenio Derbez, la coach de bienestar Kalinda Kano y el escritor Odín Dupeyrón.

Gracias a la buena aceptación del público, Aislinn Derbez tuvo la oportunidad de producir una segunda temporada que inició el pasado 18 de marzo.

En una entrevista para la revista Vanidades, la protagonista de la película A la mala, dio detalles sobre la nueva temporada en donde aseguró que abarcará temas diferentes debido a que abrió su horizonte de invitados, además de que algunos son complicados de platicar.

“...el podcast de lanzamiento es con Saskia Niño de Rivera que se dedica a ir a las cárceles y ver el lado de los victimarios, y ver que está pasando con las mujeres que están en la cárcel, destapar esa caja de pandora que nadie voltea a ver y darnos esa perspectiva de realmente quienes son los victimarios, el juicio que tenemos hacia ese tipo de personas, saber otro espacio y abrirnos a este no juicio, está bonita e interesante la perspectiva que nos da Saskia“, afirmó.

(Foto: @aislinnderbez/ Instagram)

Otros de los temas que desarrollará tiene que ver con la espiritualidad, Dios y el budismo. Un episodio muy esperado es el que tendrá con su hermano José Eduardo Derbez, en donde platicaran temas muy profundos nunca antes revelados, según la actriz.

En la misma entrevista, Aislinn dijo que le gusta mucho hacer su podcast porque es un espacio en puede interiorizar lo que fluye a su alrededor, puede platicar sobre inquietudes y otras formas de ver la vida. Declaró que el nombre se origina de la idea de transformar el caos en una energía positiva con base en el aprendizaje. Además, la aceptación que le dio el público le sorprendido.

”...no tenía muchas expectativas y las superó, lo hacía más por necesidad de desahogo y de compartir, así como también poder hacer un contenido que me llenara y me sintiera satisfecha de poder compartir algo que realmente me interesa y fui viendo lo mucho que realmente impactaba a la gente”, comentó para Vanidades.

SEGUIR LEYENDO: