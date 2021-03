¡Era mi amor platónico!: El romance entre Paty Cantú y el actor que dio vida a Ted Mosby

La cantante Paty Cantú se ha mantenido sumamente hermética sobre las relaciones románticas que ha tenido a lo largo de su carrera; sin embargo, la cantante mexicana sorprendió a sus seguidores con el vívido relato del romance que tuvo con una persona sumamente famosa. Fotos: Alex Aldama Rosas//Reuters

La cantante Paty Cantú se ha mantenido sumamente hermética sobre las relaciones románticas que ha tenido a lo largo de su carrera; sin embargo, la cantante mexicana sorprendió a sus seguidores con el vívido relato del romance que tuvo con una persona sumamente famosa. Se trata de Josh Radnor, el actor que protagonizó la serie Cómo conocí a tu madre.

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante de Afortunadamente no eres tú confesó que era fanática de la serie y, especialmente, del personaje Ted Mosby; un hombre que se dedica a conquistar al amor de su vida con gestos sumamente románticos a lo largo de las nueve temporadas del show.

Debido a su admiración, Cantú se suscribió al newsletter del actor, una serie de correos electrónicos en donde Josh se dedicaba a analizar algunos temas coyunturales. Fue a través de este medio, que Paty estableció contacto con él y comenzaron una conversación que terminaría en un fugaz, pero ardiente, romance.

“Obviamente, en algún momento de la vida, yo dije ‘estoy in love con este personaje’. Con el personaje y había algo lindo en el tipo también. Entonces era mi amor platónico y se lo dije a mis amigos: “Quiero un Ted Mosby”. Y, pues nada, pasó el año pasado y tenemos una canción juntos”, narró Paty.

Video: YouTube/Yordi Rosado

Después de aquel intercambio de correos, pronto las cosas comenzaron a escalar y el actor se ganó el corazón de la cantante con gestos como llevarle serenata a través de videollamadas. En ese entonces, ambos famosos decidieron mantener una relación a distancia, hasta que se conocieron por primera vez en Los Ángeles.

Sin embargo, Paty se sinceró sobre los problemas que hubo desde un inicio en la relación. Especialmente la idealización que Paty sentía hacia el actor, pues éste cada vez se parecía más al personaje que interpretó en la famosa serie.

“Platicábamos mucho y mi nivel de idealización ya estaba arriba de la atmósfera. Y yo así de: ‘no puedo volver a ver su serie nunca’. O sea, yo trataba de separar las cosas porque está cañón. Pero se me empezó a parecer mucho (al personaje), es un wey que cita poetas todo el día, que cita filósofos todo el día”, narró la cantante.

A pesar de la buena dinámica entre ambos, la relación no prosperó y el romance terminó antes de convertirse en algo más.

“Yo dije aquí es ' hacer o morir’ y ya nos habíamos dicho unas cosas, y él también me mandaba unos correos de que ‘yo y tú para siempre’; entonces yo estaba como: ‘Claro, todo esto pasó para llegar a este momento. Qué épico que terminaré con mi amor platónico’... ¡Nooo!”.

A pesar de que la relación llegó a su fin, Paty recordó a Josh con cariño y hasta le agradeció por los momentos que compartieron COVID-19. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

A pesar de que la relación llegó a su fin, Paty recordó a Josh con cariño y hasta le agradeció por los momentos que compartieron: “Sí quiero decir que agradezco mucho su participación en mi vida, en la temporada cuatro de mi vida. Gracias por tus tras capítulos en la temporada cuatro de mi vida”, añadió la cantante entre risas.

“Lo sigo en serio, no fue una cosa sumamente relevante en el sentido de que duró mucho. O sea, ni siquiera lo dije porque decía ‘no sé esto a dónde va, hasta que no sepa a dónde va no digo nada’. Al final se fue a la mierda, pero a la vez aprendí mucho y necesitaba aprender de esa relación. Ahora sí me siento muy diferente y muy clara”, concluyó.

