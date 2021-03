Hizo más de 10 telenovelas en TV Azteca y ahora no se acuerdan de ella: los estragos de la pandemia para una famosa

Ceci Ponce, estrella de 'Tv Azteca' ha realizado varios castings, pero dice que parece que nadie la recuerda (Foto: Twitter @ceciponk)

Ceci Ponce confesó que a pesar de haber sido una de las estrellas más importantes de Tv Azteca, desde su último embarazo, cuando decidió ser “madre de tiempo completo” se salió de la fantasía que era la vida en los medios y, casi al mismo tiempo, la pandemia la obligó a permanecer en la playa, donde ahora se encarga de criar a sus tres hijos, mientras comparte a través de redes sociales cómo es su vida fit y se esfuerza por obtener algún nuevo papel.

La actriz argentina en el 2003 comenzó su carrera en Tv Azteca haciendo un casting y obteniendo un papel protagónico para la novela Un Nuevo Amor, por lo que “no conocía los sinsabores de este medio”, pues dice que extraña volver a estar delante de las cámaras y ha participado en varios castings.

“Pasé tantos años en Azteca, y parece que ahora no tienen la menor idea de quién eres. Llevaba 15 telenovelas, crecí en una burbuja hermosa que muchas veces se convierte en un ancla. Al final, fue un gran aprendizaje”, declaró para TVyNovelas.

Debido a que Ceci era una “star” de tiempo completo, dijo estar arrepentida de haberse perdido grandes momentos de su hija, “si te clavas en algo demasiado, vas a desatender muchas cosas, y a veces uno se clava en una cosa porque eso te da los resultados y te da el dinero necesarios”, dijo en entrevista con Venga la Alegría.

Ceci Ponce actualmente vive en la playa y dice sentirse feliz con su vida fuera de los medios (Foto: Instagram/@quehacerfit)

A pesar de que añora poder volver a la pantalla chica, declaró que ser reconocida en televisión actualmente no es lo más importante, en realidad, no sabría qué hacer si la aceptan después de hacer un casting, porque no concibe la idea de volver a dejar a sus hijos con otra persona mientras ella trabaja.

Ceci comentó que, contrario a colegas que se encuentran en bancarrota por no tener proyectos, ella ahora, además de estar llevando una vida saludable y compartirla en sus redes sociales, lleva un negocio de productos electrónicos de belleza. Impulsa su venta a través de redes sociales y expresó que le ha dado resultados que le encantan, pues muchas personas le han ayudado a sacarlo adelante, lo que le permite sostenerse económicamente, además ha podido acercarse más a la gente y apropiarse de su tiempo.

La actriz vencedora del reality La Isla 2013, últimamente ha llamado la atención de sus seguidores, no sólo por el cambio en su estilo de vida, sino porque ha mostrado una constante pérdida de peso, a lo que respondió que ella también lo ha notado, pero no se preocupa porque le ha sucedido en sus embarazos anteriores por estar en lactancia. Agregó que lleva una dieta balanceada y ha dejado de ejercitarse como antes lo hacía para volver a tener a “los cachetes extraño”.

También habló de su matrimonio con Francisco Covarrubias. Dijo que estar en cuarentena juntos por tanto tiempo ha hecho que los roces se vuelvan más graves, llegando a pelear todos los días, incluso cuando le preguntaron si ha pensado en el divorcio, contestó “siempre, un día sí y otro también”.

Ceci Ponce expresa que su relación con Francisco Covarrubias está pasando por una mala etapa (Foto: Instagram/@quehacerfit)

A pesar de que la relación entre la pareja no está siendo fácil, Ceci dijo que ambos están conscientes de que tienen a sus tres hijos en casa y deben sobrellevarlo. Agregó que no han hablado sobre lo que sucederá después, pero están preparados para lo que suceda. “Cuando llegue, lo vamos a saber resolver. Hay que soltarlo y seguir avanzando”, expresó.

Finalmente, Ceci dijo que está en una etapa de replantearse muchas cosas, que le gustaría mantener el “quédate en casa” y seguir disfrutando de su vida fuera de los medios.

