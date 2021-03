“Ya no estoy aquí” quedó fuera del Oscar 2021 y se desataron los memes

Fotografía cedida por Netflix que muestra un momento de la película "Ya no estoy aquí". La ausencia de la cinta "Ya no estoy aquí" entre las nominadas en la categoría “mejor película extranjera” indignó a los internautas. EFE/ NETFLIX

Por la mañana de este lunes, la actriz y productora Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas anunciaron las nominaciones en las 23 categorías de la edición 93ª de los premios Oscar, el codiciado galardón que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Sin embargo, la ausencia de la cinta mexicana Ya no estoy aquí entre las preseleccionadas en la categoría “mejor película internacional” sorprendió a todos los seguidores de película.

Desde su estreno en 2019, y su llegada a Netflix en 2020, el filme dirigido por el Fernando Frías de la Parra se convirtió en una de las películas favoritas de los usuarios de la plataforma, lo que la colocó como la predilecta para competir por la estatuilla.

No obstante, la Academia dejó fuera la película protagonizada por Juan Daniel García Treviño. Ante la decepción, los internautas reaccionaron con memes llenos de tristeza y enojo, en los que aparecieron personajes como Ricardo Anaya y Elmo.

Ante la noticia, el director de la película se limitó a escribir un breve mensaje en Twitter en el que agradeció el apoyo que Ya no estoy aquí ha recibido por parte de los espectadores y compartió un video de algunas piezas pictóricas que crearon cientos de artistas inspirados en el film.

“Ha sido un camino increíble. Lleno de gratitud, lo único que puedo decir es: Terkos por siempre”, escribió el cineasta en referencia al grupo al que pertenece Ulises, el personaje que protagoniza la película.

Foto: Twitter/@JuanBryanPrezC1

Aquel tweet despertó toda clase de reacciones entre los seguidores de Fernando Frías, quienes agradecieron al director y a su equipo la puesta en escena:

“Gracias por mostrar parte de mi ciudad, de nuestra cultura, gracias por mostrar el cerro de la silla en su máxima expresión, por esas tomas hermosas y por esta película que nos enseña que nuestras raíces nadie nos las puede quitar! Soy tu fan”, escribió el usuario @gracielagalva15.

“Se merece el Óscar, obtuvo algo mejor: hizo un delicioso film de culto que siempre estará ahí”, expresó en la red social el escritor Martín Solares, a lo que el cineasta agradeció.

Foto: Twitter/@sritaalejandra

A pesar de no haber sido nominada para la estatuilla, Ya no estoy aquí fue galardonada en el 2020 con el premio Ariel a la “Mejor película”, además recibió el Ariel a la “Mejor revelación actoral”, “Mejor guion original” y al “Mejor diseño de arte”.

No obstante, en Internet los usuarios se mostraron sumamente afligidos porque la película quedó fuera de la contienda para recibir el codiciado galardón.

Dentro de los títulos que compiten dentro de la categoría “Mejor película internacional”, se encuentran Another Round (Dinamarca), Better Days (Hong Kong), Collective (Rumania), The Man Who Sold His Skin (Túnez) y Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Foto: Twitter/@AxiCalva

Asimismo, la película Mank, del cineasta David Fincher, lidera la edición 93.ª de los Oscar con diez candidaturas. Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de filmes con seis nominaciones cada una: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari: Historia de mi familia, Sound of Metal, El juicio de los 7 de Chicago y Nomadland, esta última considerada la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

Finalmente, por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada en la categoría de mejor dirección. Chloé Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Promising Young Woman) fueron seleccionadas en la terna en la que compiten contra Thomas Vinterberg (Another Round), David Fincher (Mank) y Lee Isaac Chung (Minari).

