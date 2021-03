“Habría estado muy emocionada”: Abraham Quintanilla aseguró que Selena estaría honrada con el Grammy póstumo que recibirá este domingo

Selena Quintanilla obtuvo su primer Grammy en 1994, como mejor álbum mexico-estadounidense (Foto: Archivo)

A unas semanas de cumplirse los 26 años del asesinato de Selena Quintanilla, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos le otorgará a la recodada estrella latina un premio Grammy póstumo, con el que se le reconocerá su legado en la música y la apertura en el camino para muchos otros artistas.

Y aunque la entrega de los premios se llevará a cabo el próximo domingo 14 de marzo, tras ser pospuestos por motivo de la pandemia, -pues estaban previstos a realizarse el 31 de enero pasado-, dicha estatuilla ya fue entregado a la familia de Selena, quienes confirmaron en diciembre a través de las redes sociales oficiales de la intérprete de Como la flor, que la Academia de la Grabación le otorgará en la ceremonia un premio Lifetime Achievement Award.

“La Academia de la Grabación ha anunciado a los homenajes por sus Premios al Mérito Especial 2021 ¡Honrando a Selena con el premio Lifetime Achievement Award junto con Grandsmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne, Salt N’ Pepa y Talking Heads”, se lee en el perfil oficial de la diva. De acuerdo con la publicación, dicho premio es otorgado a los intérpretes o ejecutantes que han realizado contribuciones destacadas en la música.

Desde finales de diciembre, la cuenta oficial de Selena comunicó que recibiría un Grammy póstumo (Foto: Captura de pantalla)

La Academia ya le entregó a la familia el premio que será exhibido próximamente en el museo de la cantante que se encuentra en la ciudad de Corpus Christi. Este no es el primer Grammy que recibe la intérprete, pues en los 90 ganó el reconocimiento gracias su disco Selena Live como Mejor álbum mexicano-estadounidense.

En la edición 63 de la entrega anual, a realizarse este domingo, el icono de la música tejana será honrado póstumamente, razón por la cual Abraham Quintanilla aseguró que su famosa y recordada hija, quien murió a los 23 años a manos de Yolanda Saldívar, “habría estado muy emocionada”.

“La vida de Selena se truncó, pero sus fans la han llevado a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación”, compartió Abraham con la revista People. ”Me sentí muy feliz de abrir la caja y ver este importante premio en honor al trabajo de mi hija”, contó el productor musical de 82 años sobre el momento en que recibió la estatuilla, semanas antes del espectáculo a realizarse el próximo domingo.

En 2020 se cumplieron 25 años desde el asesinato de la recordada estrella, por la pandemia se suspendieron las celebraciones programadas (Foto: Archivo)

“Realmente honrado por esto. Selena habría estado muy emocionada por este honor, al igual que lo estaba cuando ganó su Grammy en 1994. Este premio representa todo el trabajo arduo y, lo que es más importante, representa nuestra cultura latina”, expresó el músico en referencia a la ocasión en que la estrella ganó el premio por su trabajo Live, donde lució su ahora icónico vestido blanco.

Y es que el patriarca de la famosa familia que ha impulsado la música tex-mex a lo largo de varias décadas, desde que debutó con su banda Los Dinos, destacó que las generaciones actuales siguen viendo en Selena una inspiración, en gran medida porque su música y su imagen no se ha dejado de difundir, por ejemplo en la serie sobre su vida estrenada en 2020:

“Sí. A lo largo de los años, las nuevas generaciones la han descubierto y se han enamorado de ella. La vida de Selena se truncó, pero sus fans la han llevado a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación. Eso en sí mismo es increíble. Su legado está creciendo y traspasando fronteras culturales. Eso no es algo que sucede normalmente cuando un artista ya no está aquí. Como padre, siempre he estado orgulloso de todo lo que Selena y mis hijos han hecho en el mundo de la música”, destacó el padre de Selena, Suzette y A.B Quintanilla.

