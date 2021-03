“Cepillín” reingresó a urgencias por neumonía e insuficiencia cardiaca; sus hijos piden oraciones

Ricardo González "Cepillín" sostuvo que fue contratado por los narcotraficantes Amado Carrillo y Rafael Caro Quintero (IG: cepillintv)

Después de que Cepillín reapareciera en las redes sociales al lado del influencer “Rey grupero”, ahora sus hijos han reportado que Ricardo González, su nombre de pila, ingresó a terapia intensiva y se encuentra en un estado crítico.

Fue su hijo Ricardo González Junior quien difundió a la medios de comunicación que su famoso padre presentó insuficiencia cardiaca y neumonía, por lo que “el payasito de la tele” tuvo que ser ingresado inmediatamente a un área especial del hospital Corporativo Hospital Satélite para ser atendido de urgencia.

“Esto se da después de una operación tan fuerte que tuvo y es a lo que siempre le teníamos miedo nosotros por su antecedente de infartos y demás. Ojalá y pueda salir adelante, están haciendo todo lo posible por mejorarle su ritmo cardiaco y lograr contener esta neumonía”, declaró el también payasito a El Universal.

Rey Grupero visitó a Cepillín en el hospital. FOTO: Instagram/@reygruperomx

Sin dar más detalles, tan solo minutos después de darse a conocer la información, los hijos del cantante de En la feria de Cepillín hicieron un llamado a los seguidores del actor enfocado al público infantil para que elevaran oraciones por su salud.

“Les pido a todos sus oraciones para mi papá”, comunicaron sin ahondar. Y es que el actor, quien se mantiene al frente del ojo público desde la década de los 70 fue hospitalizado el pasado 27 de febrero tras presentar fuertes dolores en la columna vertebral, por lo que horas después fue intervenido de emergencia.

“Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal y ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero le empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo”, dijo su hijo a las cámaras del programa Sale el sol.

Foto: @cepillintv / IG.

Después de realizarle unos estudios y una prueba de COVID-19, a la cual dio negativo, el cantante infantil fue sometido a una cirugía que duró más de siete horas, en la que le colocaron algunos tornillos y varillas en la estructura ósea.

Luego, su hijo “Cepi” dio a conocer que le habían sido colocados ocho tornillos de un tamaño notable para separar sus vértebras: “Llegué a pensar que sólo le iban a poner un expansor de un centímetro, pero cuando voy viendo lo que le pusieron…lloramos, la verdad, porque no esperas ver a tu papá como si fuera un chaleco de fierro dentro de su piel. Es muy difícil por la estructura del fierro. No aguanta el dolor, Es un dolor muy intenso”, contó el payasito al programa Hoy.

Angélica Vale buscará juntar 100,000 pesos en donaciones para ayudar a Cepillín (Foto: Facebook Cepillin TV / @CepillinTv)

Los hijos del icónico payasito ya habían hecho patente su preocupación respecto a la salud de su padre, toda vez que éste ya había padecido problemas cardiacos, por lo que su situación puede ser delicada.

Apenas este viernes 5 de marzo, el youtuber Luis Alberto Ordaz, conocido como “Rey grupero”, visitó al famoso en el hospital luego de que éste fuera internado de emergencia y sometido a su intervención quirúrgica. El creador de contenidos se sumó a lista de celebridades que contribuyeron al apoyo financiero del tratamiento de Cepillín y documentó en redes sociales cómo logró vender una caricatura con el rostro del actor.

@reygruperomx

“Hoy es un día increíble , hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo Cepillín”, escribió el novio de la actriz Cynthia Klitbo desde su cuenta de Instagram, “lo pude ver y eso me llena de alegría, ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa, me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín y a toda la banda sigamos apoyando a esta estrella”.

“Aquí estoy con ‘Rey grupero’, mi gran amigo. Tus fans nos están ayudando demasiado, te quiero mucho y lo agradezco”, escribió en Instagram el cómico ante el gesto del influencer.