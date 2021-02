La verdad detrás de la supuesta candidatura política de Rubí Ibarra, la joven que se hizo viral por su fiesta de quince años

Rubí Ibarra negó supuesta candidatura a la presidencia municipal de Charcas, San Luis Potosí (Video: Facebook: Rubí Ibarra García)

Este lunes trascendió en redes sociales que Rubí Ibarra, la quinceañera que se hizo viral en 2016 por invitar públicamente a su fiesta de quince años, sería candidata por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Charcas, San Luis Potosí.

Sin embargo, la joven apareció en un video negando las supuestas aspiraciones políticas.

“Decidí hacer este live para aclarar un tema que está circulando en redes sociales, algo que dice que yo me voy a postular de presidenta para Charcas. ¿Qué?, ¿esto es en serio? Eso es totalmente falso, eso no es verdad, para serles sincera, yo no sabía lo que estaba sucediendo, soy muy ajena a este tipo de temas; sin embargo, mi familia, amigos y seguidores me hicieron llegar esta información de páginas amarillistas”, dijo Rubí Ibarra en un live publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Rubí Ibarra García se hizo viral por invitar públicamente a su fiesta de quince años en 2016 (Foto: Facebook@RubíIbarraGarcía)

La joven que ganó fama en 2016 narró que, al darse cuenta del impacto que el rumor había generado, decidió acallar los rumores que cobraron fuerza el fin de semana pasado. De acuerdo con sus investigaciones, en el municipio de Charcas, la ciudadana Rubí Flores se está postulando para ocupar el cargo de alcaldesa.

Solamente que las páginas cambiaron el apellido y me pusieron a mí, y muchas personas se lo creyeron y me están comenzando a ofender, se pusieron bien intensos diciéndome este tipo de cosas, ya sabrán que. Pero quiero decirles que eso es totalmente falso y que no crean lo que dicen las redes sociales

Aunado a esto, la joven aclaró que la política está fuera de su interés, pues ahora se está enfocando en concluir con sus estudios universitarios en el área de comunicación. Por otra parte, manifestó su indignación ante los insultos que está recibiendo a causa de la supuesta postulación política.

“De hecho, una mujer me dijo; ‘es que cómo puedes saber tú de política’, y luego me ofendió. En efecto, tiene razón, yo no sé nada de política, entonces, por qué van a creer en esa estupidez”.

En un video publicado en redes sociales, el padre de Rubí mencionó que habría cuatro bandas musicales tocando en la fiesta (Foto: Facebook rubiibarra)

La influencer hizo un llamado a los internautas a frenar el acoso y las agresiones en redes sociales. “Antes de opinar debemos ver si lo que dice esa página es cierto, para después comentar todo lo que quieras. Dejemos de agredir, de acosar, porque eso es literalmente lo que está pasando conmigo”, aseveró.

Según el relato dela joven, ella estaba dormida cuando el rumor de que se había lanzado como candidata a la presidencia municipal de Charcas comenzó a difundirse en internet. Además, aseguró estar consiente de que la política es una actividad que conlleva responsabilidad.

Rubí Ibarra se convirtió en la “quinceañera más famosa del mundo” por el video que grabó junto con sus padres para invitar “a todo el mundo” a su fiesta de XV años en diciembre de 2016.

“Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García en la comunidad de La Joya”, dijo su padre en el video. Además, comentó que habría cuatro bandas musicales tocando en la fiesta.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil del estado, alrededor de 30,000 personas asistieron al evento (Foto: EFE / Mario Guzmán)

Hasta La Joya, en San Luis Potosí, llegaron, según información de Protección Civil del estado de San Luis Potosí, unas 30,000 personas, provenientes de todo México, de Polonia, de los Estados Unidos y de la Argentina.

El resultado fue una fiesta desorganizada y una gran cantidad de basura regada y semiapilada en el lugar donde tocaron bandas como Grupo Capaz, Banda Jerez y los Indomables de Cedral.

Desde bolsas de tiendas donde muchos fueron a comprar alcohol, hasta botellas, latas de cerveza y de licores inundaron también el lugar donde fue la misa y la comida, y en la Laguna Seca, municipio de Charcas, San Luis Potosí, donde se realizaron las carreras de caballos y el baile masivo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA