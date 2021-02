Gloria Aura llevará el abuso sexual que sufrió su hermana, Nath Campos, a la telenovela “Qué le pasa a mi familia”

Gloria Aura y Nath Campos son hijas del arreglista y compositor musical Kiko Campos (Foto: Instagram)

El caso de Nath Campos conmocionó a sus seguidores y a la opinión pública, pues luego de que hace unas semanas la famosa youtuber compartiera en su canal a través de un video que fue abusada sexualmente por su colega Rix hace varios años, el tema se viralizó y propició el debate en algunos medios que buscaron visibilizar el acoso y abuso que han sufrido las mujeres sistemáticamente a través de los años.

El caso de la influencer causó revuelo por el hecho de que el abuso fue perpetrado por quien consideraba su amigo, lo que desató la indignación del público y condenó el hecho y a Rix, quien desde entonces vio mermada su popularidad y se ha mantenido en un bajo perfil asegurando que pronto dará a conocer “su versión” de la historia.

Es ahora la hermana de Nath, la actriz Gloria Aura, quien habló de la situación que llevó a la youtuber a denunciar ante las autoridades el abuso del cual fue víctima a manos del personaje en cuestión, que se caracteriza por realizar bromas a los transeúntes. Aura también reveló que por medio de su próximo proyecto buscará darle visibilidad al delicado tema que vivió su hermana a fin de crear consciencia entre el público e inspirar a otras mujeres a denunciar cualquier abuso.

Gloria Aura se encuentra feliz con su participación en el nuevo proyecto de Juan Osorio (Foto: Instagram)

La actriz, conductora y cantante de 35 años aparecerá pronto en los episodios de la nueva telenovela de Juan Osorio estrenada este lunes bajo el nombre ¿Qué le pasa a mi familia?, donde dará vida a una joven provinciana que sufre un abuso similar al que su media hermana vivió en la vida real.

En una charla con la revista TVyNovelas, Gloria Aura declaró que para ella será una gran experiencia llevar un caso representativo del tema a la pantalla chica. Así lo dijo la hija de Gloria Mayo y Kiko Campos: “Interpreto un papel que me llena el alma: Federica; es sobrina del personaje de Diana Bracho. Ella prácticamente me adopta como una hija más en su familia. En la trama llega de la Ciudad de México tras vivir una situación muy complicada en su trabajo, donde fue acosada y violentada.”

Se lo dije a ella: ‘Hermana, es una coincidencia enorme interpretar un personaje que está pasando por lo que tú pasaste’

Nath Campos reaccionó a "los comentarios agresivos e irresponsables" sobre su caso (Video: Instagram)

La cantante, quien también es recordada por su participación en el programa infantil La hora de los chavos, contó lo difícil que ha sido abordar el tema a cuadro, y compartió lo que le dijo su compañera del elenco, Sherlyn.

“No sabes qué duro ha sido grabar las escenas. Fue apenas hace unos días, y Sherlyn me dijo: “¡Wow! Con todo lo que ha pasado tu hermana, debe ser terrible actuar estas situaciones!”, y es verdad. No sé por qué pasó así, pero gracias a la telenovela estos momentos tan dolorosos se han vuelto un vínculo entre mi hermana y yo”, añadió la famosa, quien también aprovechó la ocasión para destacar el valor que tuvo su hermana para hablar frontalmente del tema:

Mi hermana es muy valiente; admiro los ovarios que tuvo para hacer lo que hizo. Es todo un honor ser hermana de una mujer líder de un movimiento muy importante: las mujeres que se atreven a hacer lo que hizo Nath merecen todo nuestro respeto y admiración

Gloria Aura aplaudió el hecho de que Nath haya levantado la voz para denunciar la violencia e inspirar a otras mujeres (Foto: Instagram)

Gloria se mostró agradecida también con los guionistas del melodrama, pues decidieron aportar su talento para hablar del tema que tiene múltiples implicaciones sociales:

“Espero que muchas tomen su ejemplo y agarren valor para no quedarse calladas, que la sociedad no normalice ese tipo de conductas. Como sociedad es nuestra obligación denunciar, por eso aplaudo también a los escritores de esta telenovela que están tocando este tema a través de mi personaje”, finalizó.

