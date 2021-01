Acoso sexual, misoginia e impunidad: el oscuro mundo de los youtubers en México

(Foto: Especial/Instagram)

El escalofriante relato de abuso sexual que Nath Campos vivió hace unos años destapó el lado oscuro en la vida de los youtubers y actrices en México. El escándalo llevó a más de una famosa a reconocer que fue víctima de algún tipo de agresión y recordó a otros influencers que fueron acusados de cometer este tipo de violencia.

Memo Aponte, Luisito Comunica, Rix y hasta Chumel Torres han sido inmiscuidos en algún escándalo de este tipo o señalados como promotores de violencia en contra de las mujeres.

Yayo Gutiérrez

Ixpanea acusó a su entonces “amigo” de tener imágenes comprometedoras no sólo de ella, sino de otras mujeres.

“Él tenía una carpeta que se llamaba ‘Fun’, Tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo... Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta”, recordó la joven.

“Me quedé traumada de por vida”, añadió Ixpanea sobre lo que vivió hace 10 años y que revivió hace unos meses cuando supo que Yayo “le escribió (a una amiga) solamente para mandarle y pedirle nudes, cuando ella ni siquiera le había escrito”.

Luisito Comunica

(Foto: Instagram @luisitocomunica)

Fue a finales de agosto cuando el youtuber y su novia protagonizaron una gran controversia por compartir una fotografía que fue tachada de “misógina” y “machista”. En la imagen, Ary Tenorio apareció de espalda, con un short vaquero que resaltó sus curvas; mientras que él posó con una botella con un mensaje que provocó una ola de comentarios negativos.

La instantánea fue capturada durante un viaje del influencer y su novia, la modelo Arianny Tenorio, por San Miguel de Allende, donde le ofrecieron un famoso mezcal que se elabora de forma artesanal en Dolores Hidalgo, llamado: “Tus nalguitas serán mías”.

Tras desatarse la controversia, Luisito Comunica se pronunció a través de Twitter: “Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ‘bromas’ que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, sentenció.

Meses después, Luisito revivió la polémica al compartir una fotografía similar pero con los papeles invertidos. El influencer aparece en el fondo con un short de mezclilla y Ary Tenorio sonrreía al cargar la botella con el mensaje: “Tus nalguitas serán mías”.

Memo Aponte

(Foto: Instagram de Memo Aponte)

El youtuber ha tenido más de una acusación de este tipo en su contra. Hace unas semanas se supo que fue expulsado de la Universidad Iberoamericana por acreditarse su participación en una “agresión de género”.

Aunque la institución académica jamás mencionó el nombre del famoso, sí destacó que recibieron una queja formal de una alumna y tras hacer la investigación correspondiente se decidió darlo de baja.

En 2019, Memo Aponte hizo frente a más acusaciones de este tipo. Decenas de jóvenes lo denunciaron a través de sus redes sociales porque les pidió fotografías íntimas. Según su relato, el influencer las contactaba por Instagram y después trasladaba la conversación a su cuenta de Telegram.

Fue a través de una cuenta de Instragam @nomientasmasmemo20 donde las víctimas compartieron varias capturas de pantalla de las presuntas conversaciones con el actor de doblaje.

También se publicaron una serie de audios en los que supuestamente Memo se refiere de manera despectiva de sus fans, y hasta las voces de mujeres que fueron acosadas por el actor.

Tras las polémicas acusaciones, el famoso reconoció que los audios sí son de él, pero aseguró que fueron sacados de contexto y hasta habían sido editados.

El influencer mexicano Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, hizo estallar la indignación en redes sociales al compartir en su cuenta de Tik Tok hace unos días un video en el que recreaba una violación.

Werevertumorro

Captura de pantalla del video que detonó la polémica (Foto: Tik Tok @werevertumorro)

Gabriel Montiel, nombre real del youtuber, hizo estallar la indignación en redes sociales al compartir en su cuenta de Tik Tokun un video en el que recreaba una violación.

En los primeros segundos del clip, Werevertumorro se mueve hacia delante y hacia atrás, y simula que está abusando sexualmente de un hombre dormido e inconsciente. Cuando este se despierta, el youtuber justifica la agresión, y explica que lo hizo porque estaba ebrio.

“Pero güey, ay la madre. Sigo pedo, ¿tú también güey? No... me caí güey. Estamos desnudos pero no sé qué pedo güey. Ay la madre, venía caminando, me tropecé y chin, que me caigo. Ah la madre. Ando pedísimo güey. Ah, la madre, ¿qué pedo? La traigo parada. Ay qué pedo, no sé quién te amarró bro”, dice Gabriel Montiel en el audiovisual.

La grabación detonó la furia de los usuarios de Tik Tok, y en pocas horas la polémica se trasladó a plataformas como Facebook o Twitter, donde el reconocido influencer de 31 años fue acusado de hacer “apología a la violación”, ya que en su publicación normaliza el delito y lo justifica al comentar que había bebido de más.

Chumel Torres

Portada Chumel Torres (Foto: Instagram@chumeltorres)

El conductor del Pulso de la República ha sido acusado de misógino varias veces por sus sarcásticos comentarios en redes sociales.

Una de las más recordadas fue cuando se enfrascó en un pleito por Twitter con Tania Tagle y por el que incluso se pidió cancelar sus plataformas digitales.

Tagle evidenció que Torres incitó a sus seguidores para atacarla después de que su abuelo murió e incluso reveló que una de sus mejores amigas tuvo ataques de ansiedad tras utilizar una de sus fotos e incitar la violencia hacia ella.

Los seguidores de Tagle decidieron hacer una campaña de desprestigio en redes sociales contra el youtuber para conseguir bloquearlo, porque es un personaje que violenta a las mujeres y usa a sus seguidores para insultarlas y amenazarlas.

Rix

(Foto: Instagram/soyrix)

Nath Campos denunció en un video de YouTube que fue abusada sexualmente por Ricardo González, nombre real del influencer mexicano.

La ex concusante de ¿Quién es la Máscara? aclaró que se paralizó tras el ataque y no pudo reaccionar, pero además no recibió el apoyo necesario de su agencia de management, por lo que en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.

Campos destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.

El testimonio de Nath Campos cayó como balde de agua fría en el mundo de la farándula mexicana, donde muchos exponentes se volcaron hacia ella para tenderle una mano y también atacarla en medio del caos que significa interponer una denuncia penal y exponer su caso de abuso sexual por parte de una persona cercana.

A este testimonio se sumó el de la tatuadora y artista Nemix, mejor conocida como ‘La pinch* enemix’, quien compartió la historia del abuso sexual que vivió gracias a Rix.

