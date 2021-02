“Es un circo mediático”: Aylín Mujica se lanzó contra Laura Zapata por el caso de su abuelita y la tachó de “adicta al conflicto”

La conductora y actriz Aylín Mujica recordó una vieja rencilla entre ella y Laura Zapata y aseguró que la actriz de Rosa salvaje es adicta al conflicto.

Con especial molestia, Aylín recordó lo que vivió tras bambalinas de la puesta en escena Celia, el musical. Producción en la que trabajó hace algunos años con Laura Zapata y de la cual se despidió en medio de un escándalo en 2016.

“Yo tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro y es como que si fuera adicta al conflicto, es la impresión que me da. Claro, porque de pronto ella no estaba de acuerdo. Si yo cantaba cuatro canciones, ella quería cantar cinco”, aseguró durante la transmisión del 16 de febrero del programa de espectáculos Suelta la sopa.

De acuerdo con lo relatado por la intérprete cubana, la actitud de Laura durante el montaje fue tan problemática que ocasionó una riña entre todo el equipo de trabajo. Además reveló que hubo un momento durante la puesta en escena en el que la actriz mexicana habló mal de ella a sus espaldas.

“Terminaron los músicos peleados con los del vestuario, vestuario con los productores, los productores con el talento. Es la forma en que se expresa. Es la forma en que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo diría que sí (es complicada)”, destacó en el programa que conduce desde hace unos meses.

"Siento que donde está la señora Laura Zapata siempre hay conflicto alrededor”, continuó la intérprete cubana. (Cuartoscuro)

“Yo sé que ella estuvo diciendo cosas feas detrás de mí (...) porque, no sé, a la mejor ella dice que ella cantaba mejor que yo, y tiene toda la razón, la señora canta espectacular. Puede ser que esa sea su percepción de que cante mejor que yo. Siento que donde está la señora Laura Zapata siempre hay conflicto alrededor”, continuó.

La intérprete opinó que la actitud de Laura ante el presunto maltrato que vivió su familiar de 103 años en la casa de retiro fue muy desconsiderada con los demás pacientes, pues la actriz de Rosa salvaje se sintió como el “centro del universo”.

“Todo el mundo sabe que la señora Laura Zapata siempre tiene frentes abiertos. Siempre. Y estoy de acuerdo, yo sé que está en todo su derecho de defender la salud de su abuelita, pero allá afuera (...) A veces los artistas nos equivocamos y pensamos que somos el centro del universo. Ella pudo haber luchado por la salud de su abuelita de manera privada”.

“Ella no deja de tener la razón por la salud de su abuela, pero (...) ¿Por qué no hacerlo de manera privada comunicándose de manera privada con las personas adecuadas y no con este ‘circo mediático’?”, concluyó.

(Instagram: laurazapataoficial)

Fue durante la emisión del programa de Estrella Tv, Buenos días familia, en 2018 que la actriz originaria de Cuba reveló por primera vez que Laura Zapata le había “hecho la vida de cuadritos” durante la obra de teatro en la que compartieron créditos.

“Yo nunca he tenido problema en los 25 años de carrera que tengo. Con la única que he tenido uno es con la señora Laura Zapata. Me hizo la vida imposible en Celia, el musical porque ella quería ser Celia. Fue horrible. La señora es muy conflictiva”, dijo en ese entonces.

