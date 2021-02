La reacción de Jessica Biel tras las disculpas de Justin Timberlake a Britney Spears

Justin Timberlake se disculpó con Britney Spears

Justin Timberlake emitió el viernes una disculpa pública a su ex novia Britney Spears y a la cantante Janet Jackson al decir que les había fallado en el pasado. El cantante y actor habló en su cuenta de Instagram después de ser criticado duramente en las redes sociales y medios importantes por entrevistas que dio hace más de 20 años sobre su vida sexual con Spears cuando ambos estaban en el apogeo de sus carreras.

La reacción de Timberlake se produjo tras la emisión del documental “Framing Britney Spears” sobre el ascenso y caída de la “Princesa del Pop”, que incluyó la forma en la que los medios la avergonzaron cuando su relación terminó en 2002.

El hashtag #FreeBritney ha sido tendencia en las últimas semanas, con celebridades como Paris Hilton, Miley Cyrus, Bette Midler y más expresando su apoyo a Spears.

Timberlake también ha sido perseguido durante años por acusaciones de que no asumió suficiente responsabilidad durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004, cuando por error expuso el pecho de Janet Jackson en el escenario.

“Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson individualmente porque me importan y respeto a estas mujeres y sé que les fallé”, escribió Timberlake, de 40 años, en Instagram.

El cantante de “Sexy Back”, ahora casado con la actriz Jessica Biel, dijo que se disculpaba por haber hablado de manera inapropiada o no haber levantado la voz cuando habría sido correcto en el pasado. “Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, afirmó.

Timberlake y Spears salieron durante unos tres años antes de separarse en 2002. Los medios interrogaron a Spears sobre su virginidad mientras Timberlake dijo que había dormido con ella y luego escribió la canción “Cry me a river” en la que insinuaba que la cantante le había sido infiel.

En la disculpa del viernes, Timberlake dijo que la industria del entretenimiento prepara a los hombres blancos para el éxito. “Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida”, afirmó.

“Sé que esta disculpa es un primer paso y no me absuelve del pasado. Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto”, escribió Timberlake. “Me importa profundamente el bienestar de las personas que quiero y que he querido. Puedo mejorar y voy a mejorar”.

La respuesta de Jessica Biel

En la publicación en la que Timberlake pidió disculpas públicas, su actual mujer y madre de sus dos hijos, dejó explicitado su apoyo. “Te amo”, escribió la actriz Jessica Biel en los comentarios, y acompañó su frase con un emoticón de un corazón.

Jessica Biel y Justin Timberlake se casaron en 2012. La pareja tiene dos hijos en común, Silas de cinco años, y Phineas que nació el año pasado. Hace un año y medio el cantante fue fotografiado en actitud cariñosa con la actriz Alisha Wainwright, compañera de elenco de la película “Palmer, durante una noche en Nueva Orleans. Él atribuyó esas imágenes a un exceso de alcohol y “un error de juicio”. Su esposa lo perdonó.

El padre de Britney Spears deberá compartir la tutela legal de la cantante

Jamie Spears y Britney Spears (Shutterstock)

La Corte Superior de Los Ángeles rechazó el jueves una petición del padre de Britney Spears, Jamie, quien quería controlar al completo la tutela legal de la cantante, que seguirá compartida con un fondo de inversión elegido por ella.

Los abogados de Spears quieren que Jamie Spears deje de controlar todos los aspectos de la vida pública de su hija.

El 17 de marzo y el 27 de abril serán las próximas audiencias.

Aunque Jamie continuará como tutor legal deberá seguir compartiendo todas sus decisiones con el fondo privado Bessemer Trust, incluidas las referentes a las finanzas, un extremo al que se oponían los abogados del padre y que fue rechazado por la jueza Brenda Penny.

Esta decisión se aproxima más a la voluntad de Spears, quien expresó su “fuerte oposición” a que su padre continúe ejerciendo el control total sobre su vida. “No es ningún secreto que mi cliente no quiere a su padre como cotutor,”, indicó el abogado de la cantante, Samuel Ingham.

Spears, actualmente de 39 años, accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal en 2008, un periodo marcado por un comportamiento errático en el que fue ingresada en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos. Tiempo después la artista se rehabilitó, lanzó nuevos discos al mercado y protagonizó uno de los espectáculos más vistos de Las Vegas, pero la tutela nunca fue revocada.

La cantante de “Toxic” ha dicho que “no volverá a actuar” hasta que su padre abandone esa figura legal. Spears no ha actuado, grabado música ni aparecido ante la prensa desde que declaró un receso en su carrera a principios de 2019.

En sus cuentas de Twitter e Instagram publicó el martes un video de una presentación de hace tres años con la leyenda: “Siempre amaré estar en el escenario... Pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal... ¡¡¡Me encanta disfrutar de las cosas básicas de la vida diaria!!!”

