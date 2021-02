Demián Bichir celebró la recuperación de AMLO y recibió fuertes ataques en redes sociales: “Qué gusto que se esté recuperando”

Foto: @landthefilm - Presidencia de México.

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó estar repuesto del COVID-19 y estar a punto de reintegrarse a sus actividades, el actor Demián Bichir le envío un mensaje de apoyo a la llamada 4T y refrendó su simpatía por el político tabasqueño.

El histrión, recordado por su participación en telenovelas mexicanas y las películas como La Monja o Alien: Covenant, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su felicidad ante la recuperación del mandatario mexicano.

“Fuerza presidente @lopezobrador_ Qué gusto que se esté recuperando tan rápido”, escribió el actor en su cuenta de redes sociales.

A pesar de su simpatía, Bichir aceptó que para la administración de López Obrador hay mucho trabajo: “Queda tanto por hacer. Falta mucho @A_Encinas_R @alefrausto. Aquí seguimos millones de mexicanos empujando con fuerza. #FuerzaPresidente”.

Demián Bichir no se ha pronunciado sobre los ataques en su contra

El comentario de Demián Bichir generó varias reacciones en Twitter, donde generó más de una respuesta a favor o en contra de la opinión del aclamado actor mexicano.

“Yo le pido que documente sus dichos. Denos 3 datos duros que prueben que este gobierno está haciendo las cosas bien”, “Vente a México a disfrutar lo votado”, “No puedo creer que figuras tan importantes sigan creyendo en @lopezobrador_” o “Qué lastima verte tan servil. Qué no ves cómo estamos en México: nos traen con puras mentiras y montajes, no hay vacunas aún”, fueron algunos de los comentarios que prevalecen en las redes sociales.

Demián Bichir no se ha pronunciado sobre los ataques en su contra, pero ya con su mensaje dejó clara su postura ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente de México informó ayer que sus problemas de salud están a punto de superarse. En un video realizado desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano confirmó que su prueba ya salió negativa al COVID-19 y pronto podrá regresar a sus actividades cotidianas.

“Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno, hoy por la mañana, y ya salí negativo. Desde luego, todavía, tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del Covid”, explicó el mandatario mexicano.

A finales de enero, López Obrador confirmó su contagio a COVID-19 y aunque se informó que su estado de salud fue estable, se mantuvo alejado de los reflectores para dejarlo recuperar al 100% su salud.

Desde entonces se dejó ver al menos tres veces, dos de ellas en videos compartidos en sus redes sociales y una tercera ya caminando por Palacio Nacional con cubrebocas y acompañado por su gente cercana.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando”, comentó hace unos días en el clip de algunos minutos.

A una semana de esta actualización, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la salud del presidente “ha tenido una evolución muy favorable”; sin embargo, consideró que para regresar a sus actividades públicas tendrá que recibir un alta médica y un alta epidemiológica.

Además, calculó que AMLO podría ser parte de las conferencias matutinas o las “mañaneras” a partir del 8 de febrero de 2021, pero las autoridades todavía evalúan su condición, así que pidió no anticiparse.

“Yo calculo que sí (podrá estar el lunes), pero no anticipemos vísperas. Quien tendrá que dar el alta médica y epidemiológica es el doctor Jorge Alcocer”, dijo, en referencia al secretario de Salud y encargado de vigilar la evolución del mandatario.

