Nath Campos denunció maltrato policial junto a su novio Simón Vargas de Morat: “Nos encontramos con un policía de tránsito machista y xenofóbico”

(Foto: Instagram de Nath Campos)

La youtuber Nath Campos ha tenido un inicio de año muy intenso. Primero acaparó los reflectores tras acusar de abuso sexual a su colaga Rix y ahora evidenció la violencia policial de la que fue objeto al lado de su novio, Simón Vargas, integrante de la agrupación colombiana Morat.

La influencer usó sus redes sociales para hablar de los intentos de los policías de la capital del país por acreditarles una sanción, entre lo que resaltaron la situación migratoria del músico de origen colombiano, y precisar que este tipo de conducta les ocurre muy seguido.

Campos destacó que tuvieron que mostrar documentos, páginas de internet oficiales y argumenos sólidos para no caer en las provocaciones de los vigilantes de tránsito de la Ciudad de México.

“Hoy nos paró una patrulla de tránsito y nos explica porque nos para. Le digo esto no es así, le enseñamos la página del gobierno, básicamente me dijo: ‘ok, eso no es así, pero tu conductor es colombiano y no puede usar la licencia colombiana acá, tendría que sacar un permiso especial acá'”, confesó la joven que esta semana cumplió 26 años.

Nath Campos evidenció abusos policiales en la CDMX

Esto último alteró a Vargas quien aseguró en el video: “Deje de inventar tana babosada porque nos estaban echando comentarios vacíos”.

La ex concursante de ¿Quién es la máscara? añadió que “les sacaron cualquier cosa”, por lo que recurrieron a mostrar la página de migración en defensa del reconocido músico.

“Yo sí me enojé muchísimo. Uno porque trataron de extorsionar a Simón porque es colombiano, porque no es la primera vez que nos pasa que nos dicen algo así y ellos tendrían que hablar a migración para ver si está ilegal aquí. Siempre nos dicen ese tipo de cosas y me parece súper desagradable para nuestros invitados colombianos que tienen que pasar por esas ocasiones

“Y me parece de la chingad* que te estén buscando cosas por las cuales pararte”, precisó.

Nath Campos comentó que su enojo creció más cuando el agente a cargo no quiso dirigirse a ella y prefirió arreglar el tema “de hombre a hombre”.

“La cereza del pastel sin duda fue cuando el señor me dijo que no quería hablar conmigo sino prefería hablar con él de hombre a hombre. Entonces hoy nos topamos con un policía de tránsito machista y xenofóbico”, concluyó la hija de Kiko Campos.

Hace casi dos semanas, Nath Campos se mostró más vulnerable que nunca y contó que hace algunos años fue agredida sexualmente por Rix, después de haber convivido en una fiesta en la que ingirió mucho alcohol.

Aclaró que se paralizó tras el ataque y no pudo reaccionar, pero además no recibió el apoyo necesario de su agencia de management y en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.

Campos destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.

El testimonio de Nath Campos cayó como balde de agua fría en el mundo de la farándula mexicana, donde muchos exponentes se volcaron hacia ella para tenderle una mano y también atacarla en medio del caos que significa interponer una denuncia penal y exponer su caso de abuso sexual por parte de una persona cercana.

Tras ser expuesto, el mismo Rix contó su versión de los hechos, aunque aclaró que no recuerda mucho de lo ocurrido aquella noche porque consumió mucho alcohol.

“Fuimos a un antro un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta y en algún punto Naty y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente, nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche”, comentó en una transmisión desde sus redes sociales.

caso Nath Campos (Foto: Twitter@nathcampost/Instagram@soyrix)

Aceptó que su voz en estos momentos perdía credibilidad frente a la de Nath Campos, a quien le ofreció una disculpa por todo lo que vivió desde aquella situación.

Desde que el caso se hizo viral, han surgido más testimonios de mujeres que acreditan conductas poco apropiadas por parte de Rix e incluso la tatuadora y artista Nemix, mejor conocida como ‘La pinch* enemix’, también compartió la historia del abuso sexual que vivió.

