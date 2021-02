Alejandra Ávalos cree que hay otro testamento de José José: “Sarita se quedó con eso”

Alejandra Ávalos y José José (Foto: Cuartoscuro)

La cantante Alejandra Ávalos, quien en varias ocasiones ha asegurado haber sido una amiga muy cercana a José José, dijo creer posible que exista otro testamento del fallecido cantante más reciente que el que encontraron Anel Noreña, su ex esposa, y los hijos de ambos, José Joel y Marysol Sosa, en México en 2020, en el cual los hijos mayores del “príncipe de la canción” son nombrados herederos.

Y es que la también actriz, quien participó con el fallecido artista en la película semi biográfica Perdóname todo, pidió permiso a la disquera donde realizó su carrera musical para poder grabar algunas de sus canciones en su próximo proyecto, obteniendo una confusa respuesta por parte de la compañía. Así lo dijo Ávalos en una entrevista difundida por el programa De primera mano:

“Obviamente debe haber una persona que haya quedado para el manejo de las regalías, del cobro de regalías y demás, y hasta donde yo me quedé, con la información hasta donde a mí me enteró la compañía disquera es que Sarita Salazar se quedó con eso, entonces las cosas al final van tomando su curso”, comenzó a explicar a través de una videollamada.

La famosa, quien ha tenido múltiples enfrentamientos contra Anel Noreña y sus hijos, quienes han declarado “no tener nada que decir de la señora”, expresó que la respuesta de la compañía disquera a su petición la hizo sacar la conjetura de que podría existir un documento más reciente donde se exprese la voluntad de José José por heredar a su hija menor.

“Al principio de mi petición ellos no pudieron hacer nada tampoco hasta que se revelara quién iba a ser la persona que iba a tomar las decisiones sobre ese legado musical, que en este caso es los derechos de utilización de la voz de José José”, añadió.

Y aunque no le consta la existencia de dicho testamento, Alejandra sí realizó conjeturas que la llevaron a la conclusión de que dicho documento se encuentra en poder de “las Saras”:

“Cuando la compañía disquera me dijo que Sarita Salazar era la que decidía el darme el permiso o no, con eso me dieron a entender que ya se había abierto la última voluntad de José José en Estados Unidos, con eso deduzco que es un testamento posterior al de México”

Dijo también que por el hecho de haber conformado una nueva familia con la que vivió los últimos 25 años de su vida, el intérprete de temas como La nave del olvido y Lo que un día fue no será, habría considerado incluir a la polémica hija menor, quien ha seguido sus pasos en la carrera musical al lanzar incluso un homenaje que compartió con sus seguidores en meses pasados vía streaming.

“¿Por qué? Porque la vida que José José inició con una nueva familia comenzó a partir del año 95 o 96 y obviamente hubo un matrimonio legal que ya formó parte de los nuevos 25 años desde que José José formó una nueva familia en otro territorio, pero al final era su familia legal” fueron los argumentos de la cantante de temas como Amor, fascíname y Nada nuevo bajo el sol, quien puntualizó que al nacer Sara Sosa, la disposición de la herencia del cantor se habría modificado.

“Yo supongo que el testamento de aquí de México ha de ser anterior al que se pudo haber hecho, porque Sarita pues obviamente, digo, primero tuvo que haber habido el matrimonio, luego el nacimiento de una hija y posteriormente José José hacer un testamento en el que se favoreciera a repartir los bienes a esa nueva familia que él constituyó”, finalizó.