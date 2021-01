Fuertes críticas a Víctor Trujillo “Brozo” por supuesta foto conviviendo con fans sin cubrebocas

El periodista no se ha pronunciado sobre esta situación (Foto: Instagram de Brozo)

El periodista Víctor Trujillo, bajo el alterego de Brozo, se ha convertido en uno de los más férreos críticos de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y especialmente del manejo de la pandemia, pero ahora está en el ojo del huracán por aparecer en un lugar público sin cubrebocas, a pesar de que por meses ha reprobado que se ignore el manejo de este instrumento escencial en contra de la COVID-19.

En redes sociales circula una imagen del comunicador mexicano sin utilizar mascarilla facial y olvidando todas las medidas sanitarias impuestas para erradicar el coronavirus, como la sana distancia o mantenerse en casa.

De acuerdo con lo explicado en Twitter, Brozo acudió a Mérida a grabar una cápsula de su personaje y aunque todo su staff sí utilizó el cubrebocas, él sólo utilizó su maquillaje característico y omitió emplearlo al conversar con una mujer de la zona.

Esta situación generó más de una reacción en las plataformas web, donde por una parte están aquellos que lo atacan por no usar el instrumento sanitario y por otra están los que lo eximen de culpa por no ser un funcionario federal, como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, quien hace unos días viajó a Huatulco sin emplear el tapabocas.

En redes sociales circula una imagen del comunicador mexicano sin utilizar mascarilla facial (Foto: Tomada de Twitter)

“Toda persona debe usar cubrebocas, sin distinción. Eso incluye a Brozo, Gatell y López Obrador”, “Brozo estaba a media grabación y no de vacaciones, además no es Subsecretario de Salud”, “Es el patiño favorito del fascismo de rancho”, “Ponte el cubrebocas, luego estás de chillón” o “¿Se enojarán igual con el presidente cuando no lo use? Porque hay un abismo de distancia entre Brozo y el PRESIDENTE del país”, son algunas de las reacciones que abundan en las red social del pájaro azul.

Varios medios locales aseguraron que en la Plaza Grande Mérida se grabó una cápsula para el portal de noticias Latinus, donde los protagonistas fueron el periodista Carlos Loret de Mola y Brozo, quienes además se tomaron fotografías con los curiosos que caminaban por la zona y siempre respetando las medidas de higiene.

Hasta el momento ninguno de los dos personajes ha ofrecido un pronunciamiento sobre los ataques en Twitter, pero sí son evidentes los posicionamientos que han tenido por el manejo de la pandemia y el comportamiento de la 4T al frente del Gobierno de México.

Fue a inicios de este mes cuando Brozo se mostró desafiante ante la decisión de López-Gatell a viajar sin cubrebocas a Huatulco, Oaxaca.

Brozo y Gatell (Foto: Cuartoscuro)

“No, no pasa nada. Mañana me defiende el presidente, me echa unas porras, y a las siete me pongo bravo con los medios... ¿Otra michelada?”, escribió en su cuenta de Twitter para pronunciarse en contra de uno de los funcionarios más populares del gobierno de México y vocero principal de la pandemia de COVID-19.

Esto ocurrió después de que en redes sociales se publicaran varias foografías del epidemiólogo vacacionando en lo que se presume son las playas de Zipolite, Oaxaca, acompañado por una mujer con quien compartió mesa en un restaurante.

Pero ésta no fue la única vez que Brozo tundió a Hugo López-Gatell, ya que en otra ocasión le dedicó un fragmento del tango titulado Cambalache, con motivo de la visita que hizo el doctor a Argentina para tratar temas referentes a las vacunas por COVID-19.

“No pienses más sentate a un lao que a nadie importa si naciste honrao. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros que el que mata, que el que cura o esta fuera de la ley”, tuiteó Víctor Trujillo.

