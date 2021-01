A los 74 años y sin trabajo, Benito Castro sobrevive gracias a la ayuda de algunos amigos

Benito Castro ha enfrentado serias dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19

El mundo del entretenimiento ha sido uno de los más golpeados por la pandemia de COVID-19 y en el caso del actor Benito Castro, los últimos meses han sido de angustia y dificultades económicas.

Y es que de la noche a la mañana miles de personas involucradas con el mundo de la música, el teatro, el cine y la televisión vieron esfumarse sus fuentes de empleo ante el cierre de espacios y la cancelación de eventos.

Aunque hubo esfuerzos por parte de productores para regresar con el teatro, como ocurrió con la obra A oscuras me da risa, en donde actuaba Castro, finalmente tuvieron que cerrar ante la aparición de contagios de COVID.

Así que el actor y cantante de 74 años ha enfrentado un difícil panorama ante la falta de proyectos de trabajo.

Miramontes compartió créditos en la obra "A oscuras me da risa" con Ninel Conde, Raúl Araiza y Benito Castro, entre otros

En una entrevista con el programa Hoy, Castro reconoció que tiene dinero “apenas para sobrevivir y sobrevivir midiéndole el agua a los camotes, no te creas que para ir al súper y llenar el carrito”.

Dentro de su complicada situación, Castro ha contado con el apoyo de algunos de sus colegas del mundo de la comedia mexicana como Ariel Miramontes, conocido por su personaje de “Albertano” y Javier Carranza “El Costeño”.

“Me he encontrado gente muy generosa que me ha apoyado económicamente, el Costeño, Albertano ni se diga”, reconoció Benito, quien fuera integrante del grupo musical conocido como Los Hermanos Castro.

El cantante comentó que sus compañeros lo apoyan comprando productos en el supermercado para que pueda tener alimentos.

Benito Castro (Foto: Cuartoscuro)

No es la primera ocasión que Castro habla de sus problemas económicos. El pasado noviembre ofreció una entrevista a TvyNovelas en donde reveló que no había podido cumplir con sus compromisos bancarios.

“No tengo dinero para pagar; me van a tener que esperar a que las aguas me lleven a piso más firme. El poco dinero que tenía y lo poquito que me entraba lo utilicé para el bienestar de mi familia, no para quedar bien con los bancos y conservar mi crédito. Que me lleven ante el buró, que me amenacen, que me estén jode y jode todo el día por teléfono, me vale mad… Hay comida en mi refrigerador, y eso es lo único importante para mí”, comentó.

El actor dijo que las constantes llamadas de cobros por parte de los bancos solo atizaban más su incertidumbre ante el panorama económico por la pandemia. Pese a ello aseguró que estaba tratando de tranquilizarse y hacer lo necesario para sobrellevar su situación. De hecho confirmó que había vendido su motocicleta para poder comprar alimentos para él, su hija y su nieto.

Confesiones sobre Paco Stanley

El pasado diciembre Castro llamó la atención por las declaraciones que dio al youtuber Escorpión Dorado en una entrevista.

Paco Stanley y Benito Castro fueron figuras de la televisión mexicana en los años 90

Confirmó los rumores respecto del consumo de sustancias de él y Paco Stanley, quien fuera asesinado en junio de 1999; sin embargo, aclaró que su compañero nunca traficó drogas, como llegó a decirse.

“No me daba coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, aseguró. “No tenía necesidad de vender droga porque ganaba un ‘ching*madral’ de dinero. Ganaba sobre 300, 350 mil pesos diarios por menciones y comerciales de televisión”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Raúl Araiza y el bochornoso momento que pasó cuando le recordaron su infidelidad

“Paco Stanley no me daba droga, yo se la daba”: la confesión de Benito Castro sobre sus excesos

Platanito sufre por la crisis de COVID-19 y hasta vendió sus relojes: “De dónde vamos a sacar para comer”