La “obsesión” de Fabiola Campomanes ocasionó que su rostro resultara lesionado

Fabiola Campomanes aprendió una lección de una manera desafortunada, pues la obsesión que tenía por desaparecer manchas en su rostro, la llevaron a tener severas heridas sobre este mismo.

Sin una gota de maquillaje y con nervios aparentes, la actriz mostró en un video de Instagram las lesiones que le provocaron los diversos tratamientos para las manchas en el rostro.

“Les hago este videito de cara lavada, no para que me juzguen sino para darles un consejito [...] hace ocho años me salieron unas manchas en la cara, justamente por abusar del sol -nunca hay que abusar de nada- y hace ocho años que me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel. A pesar de que tengo muy buena piel y que debería de estar agradecida por la piel que tengo, pues me obsesioné por quitármelas”, comenzó.

Campomanes narró que fue a los mejores médicos para tratar de desaparecer las manchas y tomó distintos tratamientos. Mientras algunos le ayudaron, otros no tanto, pero decidió seguir. Pero fue el más reciente tratamiento el que afectó su piel.

“Mi piel ya no aguantó, yo creo que ya está muy tratada y se empezó a abrir [...] confío en que obviamente van a sanar, van a cicatrizar, van a estar bien”, dijo la protagonista de “El Juego de las Llaves”.

La actriz tomó esto como una advertencia de su cuerpo, pero también como una forma de aceptar que en la vida siempre habrá cambios y el no aceptar esto, podría tener consecuencias más duras.

“Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, así lo veo yo. Y de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería, no es real, hay que aceptar los cambios. Porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas, si no lo entendemos vamos a sufrir mucho”, añadió de manera reflexiva.

La actriz insistió a sus más de 1 millón 500 mil seguidores que no hay que obsesionarse con detalles pequeños, pues al final nadie es perfecto. Lo más importante es reflexionar sobre lo interno y descubrir las personas que están por dentro.

“A veces está divertidísimo utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas, pero la perfección no existe, no es real. La realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos, nuestro físico se modificará y hay que fluir con eso. Confiemos en lo que es real, la energía que somos, en lo que hacemos sentir a las personas, eso es increíble, eso es más lindo, porque no se ve, se siente”, dijo Campomanes al borde de las lágrimas.

La intérprete aseguró que cuidar el físico debe ser muy importante para las personas, en especial por aspectos de la salud ya que en estos tiempos se ha probado muy importante. Agregó que es el momento de hacer un análisis interno y revisar lo que se tiene

“No nos obsesionamos, nadie es perfecto. Lo que sí, es que podemos ser más lindos cada día, de acá adentro. Esa oportunidad la tenemos a diario. Quizás el tiempo nos cambie físicamente, pero también el tiempo nos puede cambiar cada vez para mejor, interiormente, entonces confiemos en eso”, finalizó.

La actriz excusó sus lágrimas al decir que estaba muy sensible, por lo que simplemente se despidió con un beso de sus seguidores y apagó la cámara.

