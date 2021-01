La verdad detrás de la supuesta detención de los vocalistas de El Recodo

Integrantes de la banda ganadora de Latin Grammy protagonizaron un clip policiaco (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

La mañana de este martes trascendió la noticia de que Geovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio, vocalistas de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, habían sido presuntamente arrestados ya que fue difundido en las redes sociales un video donde se les ve a los dos integrantes de la agrupación siendo ingresados por oficiales estatales de Mazatlán, Sinaloa a vehículos oficiales.

Aunque la agrupación no dio a conocer durante varias horas ninguna declaración ni aclaró de qué se trataba el video difundido por el periodista Edén Dorantes, que consta de poco menos de dos minutos de duración, ahora surge el verdadero motivo de dicha grabación.

El periodista de espectáculos Gilberto Barrera reveló que dicho video se trata de una actuación para promocionar un nuevo proyecto musical de la histórica banda de regional mexicano. “Esto forma parte de una estrategia para promoción de un video”, dijo el director de la revista TVyNovelas en el programa en vivo de Buenos días Bandamax.

Difundieron video de presunta detención de dos integrantes de la "Banda El Recodo" (Video: Edén Dorantes)

Y es que las imágenes retomadas por diversos medios de comunicación corresponde a un próximo sencillo musical del grupo, el cuál está a punto de ser lanzado a las plataformas digitales. “Estoy en posibilidad de confirmar que las imágenes de la detención de Ricardo y Geovanni de El Recodo son parte de un video musical de la agrupación. Para la fortuna de todos, ellos están bien y no tienen conflictos con la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Barrera registró el hecho como “una amarga estrategia de publicidad”, no obstante destacó que ahora lo de interés del público sería investigar cómo es que se grabó el clip y en qué circunstancias, toda vez en aparecen en él un vehículo oficial de la policía del estado y elementos de la misma.

En la última publicación del perfil oficial de la Banda El Recodo sólo aparece una fotografía de uno de los vocalistas con un mensaje que invita a seguirlo en su cuenta de Instagram: “¡Que onda, plebes! Sigan a nuestro vocalista GEOVANNI MONDRAGÓN”.

Integrantes de la banda sinaloense que hizo el primer concierto latino "drive-in" en Estados Unidos (Foto: EFE)

Tras estas declaraciones de Gil Barrera, la noche de este martes volvió a emplear su cuenta de Twitter para detallar que la filtración de dicho video podría tener repercusiones legales, puesto que “confirma Poncho Lizárraga que las escenas de la detención de dos integrantes de Banda El Recodo, Giovanni y Ricardo, forma parte de un video de la agrupación. Comenta que se filtró por uno de los empleados de la productora contratada y que sus abogados tomarán cartas en el asunto”, reveló el periodista.

Aunado a esto, la periodista María Luisa Valdés también habló la situación en Telediario y explicó que la agrupación no quiso darle más información. “Anoche me comuniqué con la gente de la Banda El Recodo y solamente me dijeron ‘hoy en las redes sociales se va a hablar al respecto’”, comentó esta mañana en su sección.

El clip corresponde a la grabación del video del nuevo sencillo de la banda (Foto: Captura de pantalla)

“Ojo: La Banda El Recodo siempre ha sido limpia, nunca han tenido un escándalo, nunca han tenido un problema. Es la primera vez que se habla de un escándalo en la Banda El Recodo, esperemos que sea para un videoclip, algo distinto, porque sí eso es lo primero que a ellos les piden y bajo contrato: ‘aquí no puedes venir a hacer escándalos’”, concluyó la periodista de espectáculos.

La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga fue fundada en 1981 y es considerada como una de las pioneras en su género musical, por lo que se le conoce como “La madre de todas las bandas”. Fue en 2006 cuando se vieron involucrados en otro escándalo con la justicia. Varios de sus integrantes fueron arrestados al intentar cruzar desde McAllen, Texas hacia México, porque no declararon 150 mil pesos en efectivo.

