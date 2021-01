Gabriela Goldsmith busca convertirse en diputada federal por Morena

Gabriela Goldsmith cuenta con una trayectoria en la actuación de más de 30 años (Foto: Twitter @gabygoldsmith)

La actriz mexicana Gabriel Goldsmith comunicó su registro para contender por una diputación federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así lo comunicó en sus redes sociales la también funcionaria del ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México.

A través de un video de Twitter, la intérprete de 57 años expresó: “Quiero compartirles que hoy he tomado una gran decisión en mi vida, como muchos de ustedes sabrán desde hace dos años estoy integrada en la administración del Ayuntamiento de Naucalpan, gracias a mis amigos de Morena quienes han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata, aspirante a la candidatura”, dijo Goldsmith quien en abril de 2018 ya se había registrado como candidata a diputada federal por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. <tras haber perdido la elección, Gabriela se integró a la administración municipal de Morena en Naucalpan, donde ahora anunció su inscripción como aspirante a una diputación federal.

“Quiero tener la oportunidad de seguir maximizando todos los beneficios que podemos llevar desde la responsabilidad social y de administración pública de la mano, haciendo que interactuemos todos los sectores de una manera multidisciplinaria” , reveló Goldsmith en un video.

Estudió Odontología en la UNAM, aunque después se especializó en ciencias sociales (Foto: Instagram @gabygoldsmith)

Goldsmith es cirujana dentista graduada en 1996 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, y estudió un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por la misma institución. Según reporta Forbes, por su altruismo recibió el premio como Líder Social del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social y Premio Latinoamérica Verde.

Nació en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1963 bajo el nombre de Ruth Gabriela Goldschmied Guasch, hija del mexicano judío de origen alemán Gabriel Goldschmied y la cubana Carmen Guasch Campos. Comenzó su carrera artística al ganar un concurso de modelaje en el año de 1982, gracias a ello Gabriela pudo abrirse camino dentro del mundo del espectáculo.

Actualmente es candidata a doctor por Innovación y responsabilidad social ya que se encuentra en proceso de investigación, además labora como enlace de prevención del delito en la Dirección general de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, percibe un sueldo mensual de 70 mil pesos, según la información disponible en el portal de Información Pública de Oficio Mexiquense.

La actriz saltó a la fama cuando en 1982 ganó un certamen de modelaje (Foto: Instagram @gabygoldsmith)

La actriz que fue una de las villanas más famosas de las telenovelas mexicanas entre los años 80 y 90, saltó a la fama en 1982 tras ganar un concurso de modelaje que la condujo al mundo del espectáculo. Es muy recordada por su participación en emblemáticos melodramas de Televisa como Quinceañera, Simplemente María, Alcanzar una estrella y María Mercedes. Además también ha hecho carrera en el cine mexicano, incursionando en producciones como Gavilán o paloma, El hijo de Pedro Navajas y Reclusorio.

Su última participación en telenovela fue en Amor sin maquillaje, estelarizada por Lucía Méndez en 2007, y desde entonces no ha vuelto a los sets de grabación, concentrándose por completo en su faceta de servidora pública.

Ahora está retirada de los escenarios y dedica su vida también a liderar la fundación que abrió en 2005 Código Ayuda. A.C., una organización social que dirige desde entonces y está destinada al rescate de niños y adolescentes en situación de calle y pobreza extrema. Compagina su labor con el proyecto Proyecto Sustentable en Latinoamérica, cuya finalidad es construir colonias sustentables con labor social.

En su perfil de Twitter cuenta con poco más de 21 mil seguidores, muchos de los cuales le enviaron felicitaciones por el reciente paso que dio al registrarse como contendiente a diputada, mientras que también muchos otros usuarios criticaron su decisión cuestionándole la experiencia y los estudios que la avalen para dichas aspiraciones.

