Alejado de “Ventaneando” y lleno de nostalgia: Daniel Bisogno reapareció en Instagram con foto de Pati Chapoy

Daniel Bisogno confirmó su presencia en Ventaneando y es que reapareció en Instagram al lado de la titular del programa, Pati Chapoy, lo que generó muchas reacciones en la red social después de la polémica que protagonizó el mes pasado al lado del periodista argentino, Javier Ceriani, al que llamó: “¡Bruja mal cog*da!”.

El conductor mexicano publicó una fotografía al lado de la consolidada periodista de espectáculos y celebró así los 25 años del programa en el que ha trabajado durante los últimos 23.

La imagen, compartida por Bisogno, es de hace algunos años, pero ambos conductores de TV Azteca se dejaron ver muy sonrientes y unidos.

El también actor no explicó más sobre la fotografía pero sí agregó escribió “#25añosycontando”, hashtag con el que se ha celebrado el 25 aniversario del programa de espectáculos más longevo en la televisión mexicana.

(Foto: Instagram de Daniel Bisogno)

La fotografía recibió varias reacciones, entre ellas la de la misma Pati Chapoy y muchos comentarios que piden el regreso de Daniel Bisogno al programa, del que se ausentó el mes pasado tras el conflicto con Javier Ceriani.

“Ya regresa muñe”, “Te extrañamos”, “Está de hueva el programa sin Daniel”, “Que ya regrese y no nos castiguen”, “Vuelve al programa”, “Definitivamente hace falta el humor de Bisogno en Ventaneando”, fueron algunos de los comentarios que recibió esta fotografía.

El conflicto entre los conductores de Chisme No Like! y Ventaneando comenzó cuando los presentadores del programa de espectáculos mexicano se molestaron porque no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa.

Frente a esto, Daniel Bisogno hizo duros comentarios hacia Javier Ceriani, quien conversó con el empresario vinculado a Marjorie: “Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”. Aunque recibió más de una crítica, el conductor volvió a reiterar su postura a través de Twitter.

Ceriani respondió de manera furiosa a los comentarios y reprobó que buscaran desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG.

Desde entonces el periodista argentino ha hecho varias revelaciones sobre la vida oculta del conductor de Ventaneando e incluso ha ventilado audios de personas relacionadas con él.

Mientras que Daniel Bisogno ha descansado su imagen dentro del programa de espectáculos de TV Azteca y se especula que recibió un fuerte castigo dentro de la televisora del Ajusco, como la suspensión sin goce de sueldo y posterior despido.

Se dijo que este mes podría regresar al aire, pero al frente del programa sólo han aparecido Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez.

Además Daniel comenzó a participar en la promoción del aniversario de Ventaneando y aparece los anuncios publicados durante los últimos meses sobre esta festividad.

La polémica ha estado muy presente durante este aniversario del programa de espectáculos, ya que la semana pasada Atala Sarmiento apareció entre las publicaciones de Pati Chapoy, a pesar de que han estado enfrentadas por casi tres años.

(Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

La presencia de Atala ocurrió porque la periodista mexicana de 71 años ha recordado momentos únicos del programa que surgió a inicios de la década de los 90, además ha aplaudido el trabajo de compañeros y ex integrantes que, con esfuerzo, lograron que el vespertino se convirtiera en uno de los espacios más populares de la televisión nacional.

Esto provocó gran controversia, ya que hace algunos años Atala abandonó Ventaneando en medio de un conflicto con Chapoy sus compañeros.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Tras más de tres años enfrentadas, Pati Chapoy subió una fotografía junto a Atala Sarmiento: así fue el conflicto de las dos conductoras en Ventaneando

Nuevo promocional de “Ventaneando” provocó más dudas del futuro Daniel Bisogno en el programa de TV Azteca

“Siempre he estado grave”: sin aparecer al aire, Daniel Bisogno negó las versiones de una presunta infección de COVID-19