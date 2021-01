El video íntimo de Gabriel Soto: Alex Kaffie reveló que una persona cercana a Geraldine tendrá que declarar

Gabriel Soto e Irina Baeva habrían tenido conflictos por el video (Foto: Instagram de Gabriel Soto)

El problema del video íntimo de Gabriel Soto sigue dando de qué hablar pues luego de que afirmó que se prepararía para interceder de manera legal contra quien resulte responsable de la publicación del video, ahora podría llegar a afectar a su ex pareja Geraldine Bazán, en específico a su madre, Rosalba Ortiz.

Y es que fue el periodista Alex Kaffie quien dio a conocer que la madre de la actriz podría llegar a tener que comparecer pues podría estar involucrada en la filtración del video íntimo del actor. Fue en su columna en El Heraldo de México, en donde afirmó que muy pronto podría comparecer ante las autoridades competentes pues habría estado involucrada en sacar el video al público.

Haciendo pasar por un ejercicio de cartas del tarot, el periodista afirmó de la siguiente forma que Ortiz estaría involucrada:

En el tarot le sale la carta de la torre (arcano número 16), es por ello que se le avecinan problemas legales. Uno de ellos es que va a ser citada a declarar como principal sospechosa de haber filtrado el video porno de Gabriel Soto

Recordemos que el actor afirmó que está intercediendo ante las autoridades para que estas apliquen la recién aprobada Ley Olimpia, en donde se busca sancionar a las personas que hacen públicos contenidos audiovisuales en los que se vulnere la identidad sexual de una persona, como es considerado cuando se da a conocer los videos en la intimidad que salen sin permiso de los participantes.

Como si esto fuera poco, las diferencias que ha tenido el actor con su ex esposa no han sido pocas, pues fue muy dura la discusión luego de que se dio a conocer que había sido infiel durante su matrimonio, lo que habría causado una ruptura en no buenas condiciones.

Al conflicto hay que sumar a la misma Irina Baeva, quien salió a decirle que lo apoyaba incondicionalmente luego del incidente, pero que al parecer se tomó muy enserio la aparición del video y lo habría cuestionado a quién se lo habría enviado y en qué momento los habría grabado, lo que ya en general podría ponerlo en aprietos.

Al parecer, el conflicto entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto podría estar relacionado con el video (Foto: Instagram@geraldinebazan/@gabrielsoto)

Y es que diversas versiones habrían afirmado que el video fue grabado durante el periodo de tiempo en el que la actriz se encontraba en Nueva York, aplicando para ingresar a unas clases de actuación y de inglés. La modelo habría estado muy molesta con Soto por el panorama del video ante lo cual Soto le habría dicho que se trata de una versión vieja y que no recordaba a quien se lo habría mandado.

Esto fue publicado por la revista TV Notas, quien aseguró haber hablado con un “amigo de la pareja” pero que se encuentran:

Él le juró que ese video era muy viejo, que ya ni se acordaba a quién se lo había mandado, que estaba borracho y solo. Con tal de que le creyera, se atrevió a decirle que era cuando todavía no la conocía, en el tiempo que estaba con Geraldine, que había sido una de las tantas peleas que había tenido con ella, que se fue de la casa y que se puso cachondo con una amiguita, pero no recuerda quién era

La respuesta

La señora Rosalba Ortiz se comunicó con Infobae México para negar por completo la información difundida por Alex Kaffie.

“Esa persona, Alex Kaffie, ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que que reparar el daño por 500 mil pesos. Costó cuatro años y usa mentiras para hacer sus notas. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero o la paciencia para demandarlo. Yo te comento que eso es mentira, a mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver. Es falso” , señaló.

