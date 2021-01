“Me puso el cuerno con una mujer”: Roberto Carlo destapó un romance con un famoso que lo hizo firmar contrato de confidencialidad

Roberto Carlo ha participado como conductor en programas matutinos (Foto: Instagram@robertocarlomx)

Recientemente el conductor Roberto Carlo realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde confesó ante algunos de sus casi 500 mil seguidores algunas cuestiones de su vida íntima y sus relaciones amorosas. Y es que con la sinceridad con la que siempre le ha hablado a su público, el también actor reveló que en el pasado sostuvo una relación amorosa con un famoso, quien más tarde terminaría el noviazgo para comenzar uno nuevo con una mujer.

Con motivo del lanzamiento de su nueva marca de ropa, proyecto que lanza al lado de su novio Rubén Kuri, en el que comercializarán prendas glamorosas para hombre, el actor de 34 años organizó una dinámica de ‘verdad o reto’ para responder toda clase de preguntas a sus fans, de esta manera el presentador quien recientemente terminó su participación en el matutino Sale el sol, reveló su misterioso romance del pasado, aunque no dio el nombre del implicado por una poderosa razón legal.

Y es que Roberto reveló que dicha persona le pidió firmar un acuerdo de confidencialidad para que nunca revelara su nombre y no “sacarlo del closet”. Así lo escribió en su respuesta: “Y cuando cortamos me mandó un contrato con una abogada para que yo nunca dijera que anduvimos porque me puso el cuerno con una mujer y ahora andaba con ella”.

El conductor no dio detalles acerca de la identidad de quien le fue infiel con una chica (Foto: Captura de pantalla)

Roberto prometió a sus fans que si el perfil oficial en Instagram de su flamante marca de ropa llamada ERRE llegaba a los diez mil seguidores, revelaría algunas pistas sobre la identidad del famoso en cuestión, quien se relacionó posteriormente con una chica.

Al momento dicha cuenta de Instagram ya rebasó la cantidad de followers solicitada por el actor, sin embargo no ha revelado aún nada al respecto y se espera que en días próximos alimente la curiosidad de su público, que ya se ha aventurado a lanzar nombres de famosos.

En sus historias subsecuentes, el actor admitió que también sintió atracción por una persona del elenco de la telenovela Atrévete a soñar, melodrama infantil protagonizado por Danna Paola y Eleazar Gómez de 2009 a 2010, aunque nuevamente omitió decir de quién se trata.

Tampoco mencionó quién del elenco de la telenovela infantil "le gustaba" (Foto: Captura de pantalla)

Actualmente Roberto Carlo está comprometido con su novio, el fashion stylist Rubén Kuri, a quien le hizo la propuesta de matrimonio en el marco de la 42 marcha del orgullo LGBT en junio del año pasado, luego de más de dos años de noviazgo.

La pareja gay se ha convertido en una de las más populares en el ambiente artístico, y famosos como Erika Zaba, Alejandro Speitzer y Ester Expósito se han mostrado emocionados por las muestras de amor que ambos chicos se dedican en las redes sociales.

Los novios pasaron las fiestas navideñas en la ciudad de Monterrey junto a la familia de Roberto Carlo, que se mostró feliz de convivir con el próximo integrante de la familia. “Esta es la primera juntos, antes la pasábamos cada quien con su familia, pero ahora estamos formando la nuestra, así que la familia Alanis Kuri les deseamos una noche llena de amor”, escribió Roberto para desearle una feliz navidad a sus seguidores.

Los novios están comprometidos a casarse, aunque aun no han comunicado la fecha de la boda (Foto: Instagram @robertocarlomx)

La pareja también dio de qué hablar entre sus seguidores porque dejaron entrever su deseo por convertirse en padres: junto a una postal donde posan con la sobrina de Roberto, el actor escribió al pie un mensaje que sus seguidores interpretaron como un guiño a la paternidad: “¿Pediremos una bebé hermosa de navidad? Rubén dice que sí. ¿Qué opinan ustedes? Mientras la foto con la hermosa sobrina bebé”.

“Se ven bien de papás”, “Ay sí, serían una familia hermosa llena de amor, ¡apoyo total!” y “Sí, una hermosa bebé con unos padres bellos!”, fueron algunos de los comentarios que el público de Roberto Carlo escribió en la publicación que llegó a más de 20 mil likes.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Ricky Martin y Jwan Yosef: historia de un amor que nació en Instagram, forjó la salida del clóset y se convirtió en familia numerosa

Pablo Alborán: “Hablé de mi sexualidad porque me apetecía, no hay que confundir el ser honesto con la falta de intimidad”

Nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán habló nuevamente sobre su orientación sexual: “Me identifico más con lo queer”