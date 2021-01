Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page explicaron cómo filmaron sus comentadas escenas de sexo en “Bridgerton”

“Bridgerton”, la nueva serie éxito de Netflix

Phoebe Dynevor es la estrella del momento gracias a la nueva serie de Netflix “Bridgerton”. En una reciente entrevista, la actriz se refirió sobre las comentadas escenas de sexo que comparte en pantalla con Regé-Jean Page, su coprotagonista en el show.

La intérprete de 25 años reveló que las escenas íntimas fueron algunas de las primeras que filmó junto a su compañero de elenco. Tanto Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page confirmaron que las escenas de sexo de “Bridgerton” fueron coreografiadas por un coordinador de intimidad en el set para asegurarse de que sintieran seguros.

“Mi primera escena fue en el episodio seis, donde Simon tiene sexo con Daphne”, dijo Dynevor en una entrevista con la revista Grazia. “Fue genial, porque se sintió seguro y divertido: las coreografías (en las escenas de sexo) son como un baile. Es una locura que no haya existido en el pasado”, afirmó. “He hecho escenas de sexo antes y no puedo creer que lo haya hecho: fue hace solo cinco o seis años atrás, pero ahora no estaría permitido”, explicó Dynevor sobre los cambios en la industria.

“Honestamente, me siento muy orgullosa de esas escenas”, dijo Dynevor mientras discutía el trabajo en el set con un coordinador de intimidad: “Trabajamos muy duro para hacerlas sentir reales. Pasamos mucho tiempo en los brazos del otro incluso antes de llegar al set”.

Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page en "Bridgerton"

El showrunner Chris Van Dusen también habló sobre las escena de sexo en el programa: “Tuvimos muchas, muchas conversaciones sobre lo que estábamos haciendo. Esas escenas estaban fuertemente coreografiadas, como una secuencia de acción, como ‘Tu mano va aquí, tu pierna va allí’. Todo fue realmente ensayado”.

El papel de los coordinadores de intimidad en series y películas ha crecido impulsado por el movimiento #MeToo, que llevó a la industria audiovisual a reflexionar sobre los abusos y agresiones sexuales que se dan detrás pero también frente a las cámaras. Los estudios de cine y cadenas de televisión reclutan cada vez más consejeros para filmar escenas íntimas para prevenir cualquier tipo de abusos en los set. Su función es observar las escenas de cerca, tomar notas y asegurarse de que los actores se sientan cómodos con el trabajo requerido y que nadie sufra daños físicos o mentales.

Basada en una serie de novelas románticas de Julia Quinn, la serie sigue a la familia Bridgerton en la Inglaterra de principios del siglo XIX. La primera temporada cuenta la historia de la hija mayor de la familia, Daphne Bridgerton (Dynevor) que hace su debut en la alta sociedad londinense y comienza su búsqueda para encontrar un marido. Mientras tanto, el codiciado duque de Hastings, Simon Basset (Page), simplemente quiere que lo dejen solo. Entonces, los dos inventan un plan para fingir que están enamorados para hacer que Daphne parezca más deseable y mantener a las mujeres alejadas de Simon. Pero como en cualquier buena historia de amor, las líneas entre la simulación y la realidad pueden volverse fácilmente borrosas, y ahí es donde entran las provocativas escenas.

Esta serie gira en torno al mercado matrimonial londinense del siglo XIX. Las madres empujan a las mujeres jóvenes para conseguir la mejor pareja y ninguna información sobre lo que sucede después de casarse. Mientras que los hombres son libres de dedicarse a las aventuras amorosas, las jóvenes respetables se avergüenzan de reprimir sus impulsos.

Pero Daphne conoce los placeres de la masturbación. “Cuando estás sola, puedes tocarte... En cualquier parte de tu cuerpo, en cualquier lugar que te dé placer”, le dice Simon a Daphne. “Pero especialmente entre tus piernas”, le susurra.

“Me encanta su historia y su despertar sexual. Me encanta ver su mirada femenina y verla descubrirlo por sí misma”, expresó la actriz sobre su personaje.

Como pareja central de “Bridgerton”, era importante para Dynevor y Page construir un vínculo fuerte durante las semanas de preparación que tuvieron antes de que comenzar el rodaje. “Tuvimos un montón de ensayos de baile, lo cual fue asombroso y realmente esencial para encontrar la química entre nosotros”, dijo Dynevor. “Con las escenas de intimidad, pudimos ensayar todas esas escenas una y otra vez antes de ir al set, así que estuvimos juntos la mayor parte del tiempo antes de empezar a filmar”.

Dyenvor y Page también pasaron tiempo con un coordinador de intimidad para planificar sus escenas de sexo, que estaban tan escritas como cualquier otra parte del programa.

“Cuando hablas con tus palabras, tienes palabras escritas en una hoja de papel”, explicó Page. “Cuando hablas con tu cuerpo, tienes coreografías en las escenas íntimas. La única diferencia es que estás haciendo una escena dramática con menos ropa a veces”.

Un factor clave en los momentos íntimos de “Bridgerton”, explicaron los actores, es cómo se presentan a los espectadores. “Creo que es divertido explorar un programa como este, a través de la mirada femenina, que es menos común de lo que a todos nos gustaría”, dijo Page. “Creo que es divertido ver a Daphne descubrir su propia sexualidad en sus propios términos”.

Pese a su corta edad Dynevor ha estado actuando durante más de una década. Apareció en la serie de la BBC “Waterloo Road”, antes de interpretar un papel junto a Rupert Grint de Harry Potter en la adaptación televisiva de “Snatch” de Guy Ritchie. Pero “Bridgerton” es su papel más importante hasta la fecha. Millones verán su rostro por primera vez. Está preparada, pero no necesariamente emocionada.“Existe una amenaza potencial en la fama.No me gusta la idea. Pero estoy muy orgullosa de lo que representa Bridgerton”.

Regé-Jean Page con Phoebe Dynevor en "Bridgerton"

En tanto, Regé-Jean Page, actor que interpreta a Simon Basset, el duque de Hastings, rápidamente se llevó todas miradas tanto por su aspecto físico como por su actuación.

El actor concedió una nota a Variety y calificó a la serie como una mezcla de muchas obras. “Bridgerton es algo así como si Jane Austen conociera a Gossip Girl y tal vez a Cincuenta sombras de Grey”, expresó sobre la idea de recrear el ambiente de la Regencia Inglesa, pero con un enfoque “más divertido, más sexy” según sus palabras.

La referencia a “Cincuenta sombras de Grey” es clara: en “Bridgerton” hay numerosas escenas de sexo, principalmente entre su personaje y el de Phoebe Dynevor.

El actor británico-zimbabuense, de 30 años, detalló que, al igual que otras producciones, para grabar las escenas contaron con un equipo especialmente preparado.

“Trabajamos con un maravilloso equipo de intimidad encabezado por Lizzy Talbot. Libera tanto el trabajo de los actores tener a alguien que te dirija, te guíe, te proteja y cuide de ti. Es un poco loco que la gente haya hecho esto sin uno”, indicó sobre el trabajo de estos profesiones que formaron parte en series como “Sex Education” y “Euphoria”.

Page admitió también que preparó a su familia para sus momentos más atrevidos en la pantalla chica. “Estoy sin camisa un poco más de lo que he estado en el pasado”, admitió “He estado enviando mensajes de texto de advertencia a mi familia. El grupo familiar de WhatsApp estuvo lleno de signos de exclamación con emojis de luces rojas parpadeantes que simplemente decían: ‘Sé que todos están un poco emocionados por esto, pero también deben saber que hay un Regé desvestido en esta Navidad ‘”.

