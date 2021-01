Arath de la Torre es el nuevo conductor de “Hoy”: estrenan escenografía y canción 2021

Video: Hoy Televisa (Twitter)

Con Arath de la Torre como nuevo conductor, “Chenchi”, nueva canción y escenografía, el matutino de Televisa “Hoy” comenzó su etapa 2021. La producción de Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, arrancó este lunes 4 de enero con la conducción de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley y Raúl Araiza.

Arath de la Torre se integró como el nuevo presentador y fue recibido con bombo y platillo en el foro.

“Quiero agradecer profundamente a dos personas, la primera Magda Rodríguez, que me estuvo invitando continuamente, sé que ella impulsó muchísimo porque estuviera aquí, y a Alejandro Benítez y Andrea Rodríguez, el público... es un programa querido, han hecho cosas maravillosas”, dijo De la Torre conmovido al integrarse al show.

Además de Arath, “La vida es Hoy” de Horacio Palencia llamó la atención como la nueva canción del show. La letra fue interpretada por Andrea Escalona y parte del elenco.

“Estamos de estreno”, expresó Galilea al inicio del programa, que marca una nueva etapa aunque se sabe que estuvo supervisada y aprobada por Magda Rodríguez, antes de su sorpresiva muerte el 1 de noviembre.

La etapa 2021 del “Hoy” promete además de la nueva escenografía, secciones más dinámicas y reportes en directo desde la calle.

Llamó la atención que gran parte del elenco se mantiene en esta etapa, a excepción de Jorge el “Burro” Van Rankin, quien tenía ya apariciones esporádicas desde 2019.

“Una parte muy importante es la saneada que le dimos a nuestra casa; no es un cambio cien por ciento en la escenografía, pero sí hay ciertas variantes. Hicimos como un jardín en la parte de atrás, que funcionará como desayunador. Desaparecimos toda la parte de la biblioteca y la convertimos en una especie de patio, algo más verde, con un ventanal grande que se abre”, contó Andrea Rodríguez a TV Notas.

“También reacondicionamos la cocina para que los conductores puedan platicar ahí; esto lo hicimos porque en la pandemia la gente ha cambiado los hábitos y ha convertido el hogar en el espacio principal de los mexicanos”, agregó.

Según Andrea Rodríguez, la nueva canción de “Hoy” no es casualidad, pues está inspirada en Magda Rodríguez.

Así suena la nueva canción de “Hoy”.

Video: Instagram, Hoy

“La letra dice que hay que olvidarnos de las penas, que debemos vivir la vida en el momento, que debemos estar contentos todo el tiempo, porque no sabemos cuál será nuestro fin”.

Hoy de Televisa (Instagram, Televisa)

En la nueva etapa del programa también se ofrecen cambios de look a los televidentes, con una manera interactiva de solicitarlos, a través de un código QR que aparece en pantalla.

Arath de la Torre atravesó por momentos complicados con el COVID-19

“Yo tuve Covid. Afortunadamente fui asintomático… Lo primero que sentí cuando me lo dijeron era miedo a morirme, lo primero que pensé es ‘qué me va a pasar’. Porque no sabemos cómo va a reaccionar”, contó el actor sobre su contagio.

Pese a que los casos que no presentan síntomas graves sino malestares sutiles derivados de la infección, tales como cansancio extremo y la pérdida del olfato y el gusto, sugieren que la gravedad y el curso de la enfermedad están controlados, el actor admitió haberse preocupado mucho.

“Solamente estuve cansado y se me perdió el olfato tres días, afortunadamente salí rápido, me hice estudio y salieron negativos”, expresó el también actor del programa unitario de comedia Simón dice.

De la Torre detalló que para estar completamente seguro de haber vencido al virus, se volvió a realizar una subsecuente prueba, misma que salió negativa, por lo que continuó su vida profesional sin problemas.

Hace algunas semanas se supo que el hermano de Arath, el también actor Ulises de la Torre fue diagnosticado con la misma enfermedad, sin embargo, fue Arath quien en una entrevista con Jordi Rosado dejó en claro que con su hermano no mantiene una relación cercana ni estrecha, razón por la que no se habría enterado de su condición de salud, sin embargo, el actor que saltó a la fama con la telenovela Soñadoras, aseguró que para su hermano siempre tendrá amor, aunque sus caracteres no sean compatibles.

A quien el actor sí mantiene cerca de él es al también cómico Eduardo España, quien también hace pocos días reveló su infección de COVID-19, y a quien externó los mejores deseos de pronta recuperación.

