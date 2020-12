“No soy bisexual, soy gay”: cuando Ricky Martin habló de su química sexual con las mujeres

Ricky Martin reveló públicamente su orientación sexual en 2010, desde entonces sólo se ha relacionado sentimentalmente con hombres (Foto: Instagram@ricky_martin)

De todo el público es conocido que Ricky Martin es un hombre abiertamente gay, pues así lo dio a conocer en 2010 cuando decidió hacer pública su orientación sexual tras varios años de especulaciones y rumores. Sin embargo, y aunque se define como homosexual y no como bisexual, el cantante boricua ha declarado que también se siente atraído física y sentimentalmente hacia las mujeres, prueba de ello es su basto historial de conquistas amorosas que dieron pie a relaciones heterosexuales efímeras o más duraderas.

El astro boricua ya ha declarado que “se acostó con mujeres y se enamoró de ellas” en el pasado, y aunque ahora forma una feliz familia al lado de su esposo, el artista plástico sueco Jwan Yosef, con quien cría a sus cuatro hijos, Ricky Martin ha recordado sus amoríos del pasado.

En abril de 2012, cuando apareció en la portada de la revista Spanish Vanity Fair al lado de sus mellizos de entonces 3 años, Matteo y Valentino, Ricky expresó que valora mucho las relaciones que sostuvo con chicas antes de salir del closet hace 10 años.

Rebecca de Alba y Alejandra Guzmán son las dos mujeres mexicanas que enamoraron al cantante, según lo relata sin dar nombres, en su libro autobiográfico (Foto: Archivo)

“Me he acostado con mujeres y me he enamorado de ellas y he sentido cosas maravillosas”, dijo Martin a la revista. “Había amor, pasión. No me arrepiento de nada, de ninguna de las relaciones que he vivido. Me enseñaron mucho, tanto hombres como mujeres por igual”, expresó el intérprete de temas como Fuego de noche, nieve de día y Juego de ajedrez.

Se sabe que el romance más duradero que tuvo el puertorriqueño fue con la conductora de televisión Rebecca de Alba, con quien sostuvo una relación intermitente en la década de los 90 y terminó en 2005; y sobre ella el cantante ha dicho que es “la mujer perfecta”, por lo que atesora grandes memorias a su lado.

En 2010 Ricky fue entrevistado por Oprah Winfrey, con quien comentó un pasaje de su entonces recién publicado libro autobiográfico, que en su página 75 de la edición en inglés dice así:

“La cosa es que no sólo me gustaba mucho esta mujer, me volvía loco. El deseo de atracción y la pasión física que sentía por ella me destrozó en todos los sentidos, la sobrecarga de química física, la forma en que se movía, la forma en que ambos nos movíamos juntos, todo eso me volvió loco”

Junto a Jwan Yosef ha formado un hogar y comparte la crianza de cuatro pequeños, nacidos por gestación subrogada (Foto: Instagram @ricky martin)

Al respecto, el boricua profundizó ante el asombro de la presentadora estadounidense: “Cuando estaba escribiendo este libro, no iba a empezar a mentir y a fingir ser alguien que no era, sólo estaba desnudando mi alma. Y sí me sentí así con las mujeres y me sentí increíble, sentí pasión y me sentí sexy... sí, me sentí bien”

Ricky se mostró confiado respecto a que no es el único hombre homosexual capaz de sentirse atraído por las mujeres, por lo que reconoció, tal y como se lo planteó su entrevistadora, que “la sexualidad es un espectro que comprende distintos niveles en una escala”:

“Y estoy seguro de que no soy el único hombre gay que ha sentido atracción por la mujer. Nunca miento y debo decirle a las mujeres con las que he estado: me sentí realmente bien y me sentí increíble contigo. No estaba usando una máscara(...) No soy bisexual, soy un hombre gay”, explicó el cantante en aquel entonces.

Ricky ha abanderado la causa de la diversidad sexual en diversos eventos públicos (Foto: Archivo)

“Soy gay, me fascinan los hombres, pero me agrada disfrutar del sexo en total libertad”, dijo Ricky a la revista Fama hace unos años y añadió “Estoy abierto a tener sexo con una mujer si sintiera deseos… Sé que les gusto tanto a hombres como a mujeres, estoy en contra de las etiquetas sexuales, simplemente somos seres humanos con necesidades afectivas y sexuales. Pero no pensaría jamás en formar una pareja sentimental con ellas , lo mío son los hombres”.

