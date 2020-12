De Alejandra Guzmán a Rebecca de Alba: las mujeres en el historial amoroso de Ricky Martin

El boricua reveló no creer en "las etiquetas" a la hora de experimentar su sexualidad (Foto: Archivo)

Desde sus inicios en Menudo hasta sus últimos proyectos a ritmo de reggaetón, Ricky Martin ha conquistado la admiración y los corazones de sus fans, hombres y mujeres que han sido fieles a la carrera del cantante desde que era un niño. Y en su vida personal tampoco le ha faltado el amor, pues el astro boricua cuenta con un notable historial de conquistas, pues antes de haberse casado con el artista plástico Jwan Yosef, Ricky ya había tenido múltiples amoríos delante y detrás del ojo público.

Hoy es una estrella mundial y continúa triunfando también en la actuación, ramo en el que participó recientemente como Antonio D’Amico en The Assassination of Gianni Versace: Americam Crime Story, además de haber conformado una familia con el escultor sueco y sus cuatro hijos.

Pero fue en 2010 cuando Ricky dio de que hablar al revelar públicamente su orientación homosexual, siendo que dos años antes el cantante ya se había convertido en padre de un par de gemelos, vía un vientre de alquiler. La noticia sorprendió a algunos, pues recordaron que Ricky sostuvo sonados romances con mujeres del espectáculo, por lo que aunque ya era un secreto a voces, la revelación de su sexualidad causó cierto revuelo.

Ricky y su esposo son los padres de familia de un hogar conformado por ellos y sus cuatro hijos (Instagram: jwanyosef)

“Soy gay, me fascinan los hombres, pero me agrada disfrutar del sexo en total libertad”, dijo Ricky a la revista Fama hace unos años y añadió “Estoy abierto a tener sexo con una mujer si sintiera deseos… Sé que les gusto tanto a hombres como a mujeres, estoy en contra de las etiquetas sexuales, simplemente somos seres humanos con necesidades afectivas y sexuales. Pero no pensaría jamás en formar una pareja sentimental con ellas , lo mío son los hombres”.

El primer trabajo del puertorriqueño en México sucedió en 1991 en la obra de teatro Mamá ama el rock, donde Angélica Vale era la protagonista, se dice que la convivencia entre ellos propició que surgiera un chispazo de amor. Sin embargo, nunca lo confirmaron.

En 1992, el boricua y la tenista argentina Gabriela Sabatini se conocieron y salieron durante cinco meses, sin embargo la relación no prosperó.

La aclamada tenista fue una de las conquistas del puertorriqueño, a inicios de los 90 (Foto: Shutterstock)

También ese año, el intérprete se enamoró de Alejandra Guzmán, con quien se involucró por un corto periodo. Ella ya era una popular rockera, y según Ricky lo cuenta en su libro de memorias, “erua una mujer intensa, prohibida” y fue ella quien terminó la relación: “Me rompió el corazón un poquito”, dijo para Univisión. Por su parte Alejandra ha dicho que Ricky ha sido su novio “más cachondo”.

En 1993, cuando Sasha Sokol y Ricky Martin protagonizaban la telenovela Alcanzar una estrella, de donde surgió la banda pop Muñecos de papel, sonaron fuerte los rumores acerca de un posible romance, sin embargo nunca se confirmaron.

Y es que durante varios años y hasta 2005, la conductora Rebecca de Alba y el cantante sostuvieron una relación de noviazgo estable que trascendió a los medios de comunicación y mantuvieron en bajo perfil. De hecho el cantante de temas como Livin’ la vida loca ha descrito a su ex novia como “la mujer perfecta”. Al respecto, Rebecca dejó claro que para Ricky sólo tiene buenos recuerdos mejores deseos.

Alejandra ha recordado a Ricky Martin con mucho amor y destacando su atractivo físico (Foto: Instagram)

“Simplemente te puedo decir que, cuando tú has amado a una persona con gran profundidad y ahora la quieres mucho, jamás vas a tener un sentimiento? el único sentimiento que te nace es que sea feliz y que realmente tenga una vida plena” dijo al enterarse de los planes de boda del boricua con su actual esposo.

Cuando Ricky estaba en pleno rompimiento con Rebecca de Alba, en 2004, se le vio muy de cerca con Alessandra Ambrosio, y aunque ninguno de los dos han confirmado una cercamiento amoroso, lo cierto es que se dejaron ver muy unidos por aquellas épocas.

Sobre Rebecca de Alba, quien ha sido su novia más importante y duradera, el cantante se refirió sin mencionar su nombre:

Rebecca de Alba ha dicho que vivió al lado de Ricky momentos maravillosos (Foto: Instagram)

“En los años 90 estaba trabajando como loco. Tenía novias, tenía novios, perros, gatos. Pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima. Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Dalí tenía a Gala, y yo tenía a esta mujer que era maravillosa. Desafortunadamente ya no hablamos, pero ella fue increíble y ella era poderosa, y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos”, dijo Ricky Martin hace unos años.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Rebecca de Alba habló sobre su relación con Ricky Martin: “Yo sé la verdad, yo sé lo que ese hombre fue para mí”

Rebecca de Alba más sincera que nunca: su romance con Luis Miguel, su relación con Ricky Martin y su salida de “Un Nuevo Día”

Los besos de Celia Lora con Ricky Martin y Robbie Williams: la modelo de “Playboy” confesó cuál fue mejor