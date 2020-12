Fue una estrella de Televisa y terminó viviendo en la calle: la historia que conmovió a México tuvo un final feliz

Renata Flores vivió en una camioneta en la colonia Narvarte por tres años (Foto: Facebook@Renata Flores)

La actriz Renata Flores decidió postergar su ingreso a la Casa del Actor, donde residirá tras ser rescatada de la indigencia en la que vivió por tres años, y es que la actriz de exitosos melodramas mexicanos como Rosa Salvaje o Rebelde prefirió demorarse un poco más porque no ha tenido contacto con la gente en mucho tiempo, teme contagiarse de COVID-19 y uno de sus perritos deberá ser intervenido.

La intérprete fue encontrada hace unas semanas en el completo abandono al interior de su camioneta, lugar que ocupaba para dormir al lado de sus mascotas y sus pocas pertenencias.

Y aunque fue rescatada por la Asociación Nacional De Actores (ANDA) y llevada a un centro de acopio de la Casa del Actor, su ingreso formal a la residencia de histriones retirados porque tiene temor a contagiarse de coronavirus.

El actor David Rencoret reveló a Ventaneando la nueva situación a la que se enfrenta Renata Flores, quien será recibida entre el 4 y 10 de enero del año que entra.

La actriz publicó un audio en donde afirma encontrarse bien y "sentirse como en casa" (Foto: Facebook@Renata Flores)

“En estos días y con semáforo rojo no quiere salir de donde está (Renata Flores), aparte que hay que operar a una de sus mascotas que está ciego el perrito y eso se va a hacer en estos días”, comentó el histrión.

“Sabe que se declaró el semáforo rojo y eso la tiene muy pero muy preocupada porque evidentemente es una persona de alto riesgo porque sus defensas no son las mejores. Se siente muy segura en donde está y no quiere estar en más contacto con gente por ahora. Me dijo ‘aplacemos esto’. Se pondrá en contacto con la directora de la Casa del Actor para acordar las fechas y determinar todo”, añadió.

Renconret será quien cuide de las dos mascotas de Renata Flores, ya que en la residencia de actores retirados no permiten el ingreso de los animales por seguridad de los demás inquilinos.

La misma directora de la Casa del Actor, Yucita Furlong, confirmó que pronto hospedarán a Renata Flores y destacó que su labor consiste en ayudar a los actores.

“Ella me va a hablar la semana que entra y en cuanto eso suceda lo haremos todo de común acuerdo. Lo más importante es que ella esté lista para ingresar”, precisó la funcionaria.

Renata Flores formó parte de importantes proyectos de Televisa (Foto: Facebook@Renata Flores)

La Casa del Actor compartió un audio de Renata Flores recién fue rescatada de las calles de la colonia Narvarte: “Hola, qué tal… soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos. Mejor, imposible. Por favor, acallen la mala información que circula de mi persona. Besos y abrazos. ¡Los quiero!”.

La también actriz Laura Zapata habló de la situación de su compañera y amiga, pero resaltó que Flores siempre le negó su estado de indigencia.

“Ella y yo habíamos platicado hace 3 años de un problema que tuvo, que obviamente no me corresponde abrir públicamente. Ella me tuvo la confianza hace 3 años y bueno, pues estuvimos en contacto...Parece que esto que ha estado pasando últimamente, es algo provocado por ella en respuesta a este problema que hace tres años tuvo”, confesó hace unas semanas en entrevista con De Primera Mano

“Yo le dije: ‘Renata, ¿cómo estás? Dime la verdad, ¿en qué te ayudo?’, y me dijo: ‘Estoy muy bien’. Le dije: ‘¿En dónde estás?’ Y me dijo: ‘Estoy en casa’. Bueno ella tiene casa y está en su casa”, concluyó.

