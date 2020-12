Irina Baeva fue duramente criticada en medio del escándalo de Gabriel Soto: recordaron la polémica con Geraldine Bazán

Irina Baeva expresó su apoyo a su pareja y dijo que el acontecimiento "no fue en su año" (Video: Suelta la sopa)

El sorpresivo escándalo mediático en el que se ha visto involucrado Gabriel Soto tras la filtración y difusión de un video donde aparece sin ropa y en poses comprometedoras en lo que parece ser una videollamada ha causado conmoción en las redes sociales, pues el actor de telenovelas no tenía escándalos de ese tipo en su historial.

Aunque en un inicio existían dudas en torno a la autenticidad de dicho material, fueron los tatuajes que se alcanzan a ver en el video, mismos que corresponden a los del actor, lo que “lo delató”: al novio de Irina Baeva no le quedó más que afrontar la situación y dar la cara a través de una publicación difundida en sus redes sociales donde pide que se frene el acoso a su intimidad tras verse vulnerado.

Quien también dio a conocer su posición en esta controversia es la pareja del actor de melodramas como Mi marido tiene más familia, la actriz Irina Baeva, quien fue abordada por los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde pidió respeto para la situación, refrendó su apoyo y respaldo total a Soto y exhortó al público a que se maneje con cuidado el tema “delicado” que le compete a su pareja, y en el que están involucradas “dos pequeñas”.

El rostro del actor se alcanza a distinguir brevemente en la grabación que se viralizó este lunes (Foto: Captura de pantalla)

La actriz de 28 años hizo alusión a Elisa Marie y Alexa Miranda, las hijas que procreó Soto al lado de la actriz Geraldine Bazán, de quien se separó hace unos años. Y es que consideró que no se debe hacer mayor escándalo con el incidente y manejarlo prudentemente porque las niñas se podrían ver afectadas por la situación y por el acoso mediático que está sufriendo su papá.

Pero fue esta petición por parte de la actriz rusa lo que le valió el ataque de los cibernautas quienes retomaron sus palabras para “recordarle” lo polémico que ha sido su noviazgo con Gabriel Soto, que desde el comienzo ha sido señalado por presuntamente haber comenzado desde antes de que el histrión se separara de la madre de sus hijas.

“Las niñas, ¿a poco Zorrina te importan las niñas? Entonces ¿por qué el bullying hacia su madre posteando la maleta de Soto en tu departamento cuando eran amantes, acaso te acordaste de las niñas?”, escribió el usuario Gaviotha Azul.

Geraldine frecuentemente comparte momentos cotidianos en compañía de sus hijas (Foto: IG: geraldinebazan)

“¿Ahora resulta que a Irina le importan las niñas? Jajaja, no le importaron cuando destruyó su familia. No debería de utilizarlas para abogar por Gabriel Soto, Irina no tiene derecho moral de hablar de las niñas cuando ella se metió con el señor estando casado y además torturaba a Geraldine exhibiendo que dormía con el hombre. Irina eres una cínica”, escribió la usuaria Mónica Corrales.

“Obvio sí fue su año, no se cansan de mentir. Él cuando estaba con Geraldine no se miraba tan viejo, en ese video se mira viejo”, “Ni le queda a esa mujer decir ‘piensen en las niñas’, hipócritas, si el papá no se preocupa por ellas, menos le preocupa a esta mujerzuela”, son sólo algunos de los duros comentarios que los internautas han lanzado contra Irina.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán estuvieron juntos por 10 años (Foto: Archivo)

Y es que la relación de la actriz con Gabriel ha estado marcada por la controversia y fue la propia Geraldine Bazán quien, tras permanecer en bajo perfil muchos meses, cuando se formalizó la relación entre Gabriel e Irina reveló que ella le pidió el divorcio al actor pues comprobó que le había sido infiel.

Bazán además aseguró que antes de separarse, notaba “algo raro” entre la rusa y su esposo, y tras confrontarlo en un par de ocasiones, éste le confesó que “es un descanso, la veo de vez en cuando”, con lo que confirmó sus sospechas y le pidió el divorcio.

