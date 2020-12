Adiós Belinda: Lupillo Rivera ya tiene pensado casarse con su novia mexicana y ésta podría ser la prueba

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Tal parece que Lupillo Rivera ya olvidó a Belinda. El cantante, conocido como “El Toro del corrido, tiene planes de contraer matrimonio con su novia mexicana Giselle Soto, con quien se le ha visto muy unido durante las últimas semanas y alejarse completamente de la polémica que lo acompañó desde que decidió tatuarse el rostro de su compañera en La voz México el año pasado.

El hermano de Jenni Rivera quedó al descubierto después de compartir unas imágenes románticas al lado de su actual pareja y es que más de uno notó que la joven de 25 años lució un voluptuoso anillo en su dedo, lo que desató los rumores de que la boda ya está a la vuelta de la esquina.

Rivera fue cuestionado sobre un enlace próximo, y aunque en un inicio lo negó, aceptó que sí tiene planes de casarse con la nacida en Jalisco, por lo que el próximo año podría sorprender a todos con la fiesta.

“Ya mero, ya estamos en esas pláticas”, dijo en entrevista con Alan Tacher para Despierta América.

El hermano de Jenni Rivera quedó al descubierto después de compartir unas imágenes románticas al lado de su actual pareja (Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Lupillo Rivera se mostró esquivo ante las preguntas del conductor de Univisión, pero sí evidenció que el anillo que llamó la atención en la fotografía sí hace alusión a su estado sentimental.

“No puedo comentar nada, todavía. Más adelantito”, dijo al inicio de sus declaraciones.

“Ahí está la exclusiva, ustedes son los primeros que me preguntaron y los primeros que me preguntaron y que se dieron cuenta de esa fotografía... estamos bien contentos”, señaló de manera contundente el intérprete de regional mexicano.

Ante las felicitaciones de Tacher y la producción de la emisión matutina, Rivera sólo atinó a agradecer entre risas y con un semblante muy relajado.

El cantante dijo en el mismo programa que se encuentra abierto a cualquier posibilidad con Giselle Soto: “Estamos disfrutando el momento, gracias a Dios. Estamos queriendo seguir adelante, seguir con la vida como debe ser, disfrutando la vida”.

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

Lupillo también dedicó un mensaje a su ex pareja y madre de sus hijos, Mayeli Alonso, quien la semana pasada lo atacó a través de su cuenta de IInstagram.

“Ves que siempre tratan de hacer quedar mal al hombre después de un divorcio, qué bueno que se siente mejor y qué bueno que se siente con ganas de seguir hablando; eso es lo bueno, que me hagan más famoso”, concluyó sobre la reacción de la empresaria tras su contagio de COVID-19.

Hace unas semanas Mayeli Alonso usó sus redes sociales para hacer fuertes declaraciones sobre su relación con el “Toro del Corrido”, al que señaló de “malo” y de promover un “juego enfermo” para evitar que ella vea a su hijo, quien también resultó contagiado con coronavirus.

Alonso incluso dio información sobre el estado de salud de los hijos que tiene con Lupillo Rivera. “Mi hija estresada, enferma. ¿O sea qué pretenden? Mi hijo pensando que él los contagió, ¿prohibiéndole contestar el teléfono a su mamá?”, escribió en su largo reclamo por Instagram.

Días después el mismo Lupillo respondió en una entrevista con De primera mano y hasta le envió buenos deseos.

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

“Ellos se comunican a través de los celulares y del iPad, la verdad no sé por qué pondría comentarios de ese tipo. Yo no tengo ningún inconveniente de que ninguna de las ex mujeres tengan relación con sus hijos, son sus hijos, son de ellas. No tengo por qué hacer esa onda, lo que sí sé es que L’Rey todos los días habló con ella, todos los días hicieron videollamadas, no sé por qué la gente hará comentarios de este tipo”, mencionó.

“La felicito por sus buenas palabras, sus buenos comentarios en este momento tan difícil que estamos viendo, ella en su casa y yo en la mía, y porque todo el mundo están preocupados por personas que pueden morir por esta enfermedad y que se tomen su tiempo de poner comentarios de este tipo, pues la felicito de verdad”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“La felicito por sus buenos comentarios”: Lupillo Rivera respondió así a la polémica provocada por Mayeli Alonso y su contagio de COVID-19

“No me prestaré más a tu juego enfermo”: Mayeli Alonso culpó a Lupillo Rivera de promover el odio en su contra desde que resultó positivo a COVID-19

“Nos lo pegaron”: Lupillo Rivera y su novia revelaron su contagio de COVID-19