“Aunque se incomoden, ejerceremos nuestra libertad”: conductor de TV Azteca defendió reunión con Salinas Pliego

Luego de que Ricardo Salinas Pliego diera a conocer unas fotografías de la reunión que realizó con varias personalidades de Tv Azteca, el periodista Manuel López San Martín defendió la cena anual y argumentó que tuvo como motivo “agradecer la vida”.

Durante su espacio noticioso en ADN 40, San Martín aseguró que nadie fue obligado a asistir, y todas las personas acudieron con el ejercicio de su libertad de elección.

“Pasó que mujeres y hombres libres decidimos reunirnos, porque nadie se obliga a asistir, para agradecer la vida, para agradecer un año más, un año lleno de retos. Fue un gran momento para vernos, para escucharnos, para reír que tanta falta nos hace; para ver en retrospectiva y para mirar hacia adelante”, dijo.

Asimismo, mencionó que las redes sociales “se incendiaron” por el intento de silenciar las críticas vertidas en los diferentes programas de televisión Azteca. Ante esto, aseveró que no serán silenciados.

“El año ha sido inédito y estamos juntos y fuertes, más fuertes que nunca. Aquí no nos doblamos, mucho menos nos callamos, no nos detenemos. Las redes se incendiaron porque hay quienes pretenden acallar nuestras críticas, quienes buscan silenciar nuestra voz”.

Usuarios acusaron a todos los asistentes de no hacer lo que ellos hacen: seguir las medidas preventivas para evitar mayores contagios por COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

El comunicador señaló que los usuarios acusaron a todos los asistentes de no hacer lo que ellos hacen: seguir las medidas preventivas para evitar mayores contagios por COVID-19 en el país, como evitar reuniones masivas, guardar sana distancia y usar cubrebocas, situaciones que no se observaron durante la fiesta con el presidente de Grupo Salinas.

Las redes sociales fueron foco de atención en su discurso con una duración de 2:20 minutos. Añadió que en éstas abundan el odio y los expertos ante cualquier hecho ocurrido.

“Sorprendente la ligereza de algunos, sorprendente pero también ilustrativa. Las redes sociales se han convertido en una sala de juicios donde abundan los expertos, los señalamientos, y el odio vuela de un lado a otro, llueve.”

San Martín aseguró que los asistentes no creen en las autoridades sanitarias del país (Foto: Captura de pantalla)

Posteriormente remarcó que la reunión fungió como una defensa a su libertad de elegir qué hacer con su vida, y que los asistentes no creen en las autoridades sanitarias del país, quienes, en sus palabras, se encuentran en entredicho a la hora de afrontar al coronavirus.

“Todos ayer estuvimos en pleno ejercicio de nuestra libertad, esa que debe defenderse todos los días. Aplaudo, defiendo a quienes deciden quedarse en casa; respeto y entiendo a quienes deciden no hacerlo. Aquí no creemos que una autoridad deba tutelar , tomar en sus manos el destino de nuestras vidas.”

Para finalizar, aseguró que el miedo no detendrá a la televisora, y a pesar de la incomodidad que sus acciones puedan causar, seguirán como siempre y no se dejarán amedrentar por los críticos.

Entre los asistentes se pudo ver a numerosos conductores como Pati Chapoy, Javier Alatorre, Jorge Zarza, Mónica Garza (Foto: Captura de pantalla)

“Aquí creemos, insisto, en la libertad de expresarnos, en la responsabilidad de cuidarnos, pero el miedo no nos paraliza. Los críticos a quienes incomodamos, no nos amedrentan. Esta televisora no se detiene (...) aunque algunos se incomoden, vamos a seguir ejerciendo nuestra libertad , eso fue lo que pasó ayer. Sigue la vida”.

A lo largo del metraje compartido por Salinas Pliego, se pudo ver a numerosos conductores como Pati Chapoy, Javier Alatorre, Jorge Zarza, Mónica Garza, Ana María Lomelí, Horacio Villalobos, Carmen Muñoz, Cinthya Rodríguez, Brandon Peniche, Luis Roberto Alves “Zague”, entre otros.

Todos los presentadores se encontraban sentados a la mesa, en lo que parece ser el mismo espacio que las reuniones de años anteriores. La fiesta estuvo amenizada por un grupo musical que, al momento del video, cantaba “Some body to love”, del grupo británico Queen. El festejo recibió decenas de críticas y se destacó que sólo los meseros estaban usando cubrebocas.

