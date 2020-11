Gritos, empujones y furia: acusaron al productor Juan Osorio de agredir a una empleada de ”¿Qué le pasa a mi familia?”

El productor Juan Osorio habría cometido una agresión física contra una trabajadora de la sección de vestuarios que pertenece al elenco del proyecto “¿Qué le pasa a mi familia?” por el simple hecho de haberse tardado en traer una prenda, lo que habría generado que “se atrasara la grabación”.

Según informó el periodista Jorge Carbajal, el afamado productor de Televisa es conocido por sus diversos exabruptos y falta de autocontrol, por lo que habría hecho un escándalo cuando una auxiliar de la sección vestuario, de nombre “Arantza”, tardó en entregar una pieza de vestimenta. Así lo dijo el periodista en su canal de Youtube:

Y es que el equipo de producción de “¿Qué le pasa a mi familia?” llevó gran cantidad de vehículos y grúas grandes a Guanajuato, cosa complicada pues la ciudad es conocida por tener calles muy estrechas y de poco espacio para vehículos tan grandes, lo que habría causado que el camper de vestuario quedara hasta una zona alejada, lugar adonde tuvo que ir la asistente para conseguir las prendas:

Llega y hace lo que tiene que hacer, le dio todavía su planchadita, su preparadita y ahí viene de regreso. Se tardó lo que se tenía que tardar. Pues no resulta que todos estaban esperando nada más a que llegara ella con lo que faltaba, y ahí estaba Juan Osorio. Bueno, no empieza una gritoniza de Juan a esta muchacha diciéndole hasta de qué se iba a morir

Carbajal afirmó que Juan le reclamó a la chica y la culpó del retraso en la grabación, por lo que Arantza trató de explicar la situación de la distancia entre el set y el camper, lo que causó más molestia a Osorio, el cual se le acercó y la comenzó a empujar fuertemente en el pecho, mientras seguía reclamándole, exigiéndole que no le contestara a sus regaños:

Osorio se le acercó y así, con la mano abierta, como si ella (Arantza) fuera hombre, la comenzó empujar diciéndole ‘Ya te dije, a mi no me contestes, no me grites’ bueno. La chica, sintiendo el enojo, la frustración y la vergüenza de, pues tú hiciste lo que pudiste hacer, y que además un tipejo, sea tu jefe, sea tu padre, sea lo que sea, no tiene porqué tratarte así