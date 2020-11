Natalia Lafourcade, Alejandro Fernández y Christian Nodal: los mexicanos nominados a los premios Grammy 2021

Foto: Natalia Lafourcade / IG. - Alejandro Fernandez / IG - Christian Nodal / IG.

Natalia Lafourcade, Alejandro Fernández, Lupita Infante y Christian Nodal son algunos de los artistas mexicanos que fueron nominados a la 63ra edición anual de los premios Grammy. En la ceremonia transmitida esta mañana destacó la participación del cantante Pepe Aguilar, quien anunció las ternas para al menos ocho categorías.

El intérprete de Prometiste apareció para anunciar a los reconocidos en las categorías de Mejor álbum pop latino o urbano, Mejor álbum de rock latino o alternativo, Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano), Mejor Álbum Latino Tropical, Mejor composición instrumental, Mejor arreglo, instrumental o a capella y Mejor arreglo, instrumentos y voces.

Aguilar se enorgulleció de anunciar a los nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano), es una de sus favoritas, porque según dijo, él ha tenido la oportunidad de recibir el premio Gammy en cuatro ocasiones.

En esta categoría aparecieron los mexicanos. Hecho en México de Alejandro Fernández; La serenata, Lupita Infante; Un canto por México, Vol. 1, Natalia Lafourcade; Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández, Mariachi Sol de México de José Hernández, y Ayayay!, Christian Nodal.

Video: Recording Academy / GRAMMYs.

La participación de Pepe Aguilar y las nominaciones de los mexicanos pronto llamó la atención de los usuarios de Twitter, quienes no tardaron en pronunciarse y hacer tendencia el tema.

Bad Bunny, J Balvin, Ricky Martin, Camilo, Kany García y Fito Páez están entre los artistas latinos que recibieron nuevas nominaciones al Grammy el martes.

J Balvin, Bad Bunny y Tainy recibieron una nominación a mejor interpretación pop de un dúo o grupo por su éxito con Dua Lipa, Un día (One Day); compiten con Justin Bieber y Quavo con Intentions; la banda de K-pop BTS con Dynamite; Lady Gaga y Ariana Grande con Rain on Me, y Exile de Taylor Swift y Bon Iver.

Y Bad Bunny tiene una segunda nominación en los apartados de música latina. Por su aclamado “YHLQMDLG” compite por el premio al mejor álbum latino pop o urbano con los ganadores del Latin Grammy Camilo (“Por primera vez”), Kany García (“Mesa para dos”) y Ricky Martin (“Pausa”), además de la nominada Debi Nova (“3:33”).

Lafourcade, quien se alzó con el Latin Grammy al álbum del año por Un canto por México, Vol. 1, se medirá ahora por el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) con el también ganador del Latin Grammy Alejandro Fernández, Lupita Infante, Mariachi Sol de México de José Hernández y Christian Nodal.

Fito Páez, cuya producción La conquista del espacio le mereció dos Latin Grammy, competirá por el gramófono al mejor álbum latino de rock o música alternativa con Bajofondo (“Aura”), Cami (“Monstruo”), Lido Pimienta (“Miss Colombia”) y los ganadores del Latin Grammy Cultura Profética (“Sobrevolando”).

En la imagen, la cantante mexicana, Natalia Lafourcade. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

El premio al mejor álbum latino tropical se lo disputarán Jorge Celedón & Sergio Luis, ganadores del un Latin Grammy por Sigo cantando al amor (Deluxe); José Alberto “El Ruiseñor” con “Mi tumbao”, Edwin Bonilla con Infinito, el Grupo Niche con 4.40 y Víctor Manuelle con “Memorias de Navidad”.

El multilaureado músico y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda compite por el Grammy al mejor video musical versión larga por We Are Freestyle Love Supreme, Freestyle Love Supreme y la cantautora Linda Ronstadt, de origen mexicano, por Linda Ronstadt: The Sound of My Voice.

Los premios Grammy, en su 63ra edición, se entregarán el 31 de enero en una ceremonia que se transmitirá en vivo.

Con información de AP

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La lista completa de los candidatos a los premios Grammy 2021: Beyoncé es la mujer con más nominaciones de la historia

“La música nos humaniza”: Celebración y homenajes en la noche del Latin Grammy 2020

Entre lágrimas y sin poder respirar, “Chiquis” Rivera dio una noticia a sus seguidores