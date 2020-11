“Quiero que aprenda”: al borde del llanto, Stephanie Valenzuela advirtió que no retirará la denuncia contra Eleazar “N”

Foto: Hoy - captura de pantalla.

Al borde del llanto, pero siempre firme en mantener la denuncia en contra de su ex pareja Eleazar “N” por agresión, así apareció esta mañana la modelo peruana Stephanie Valenzuela en el programa Hoy, primer foro de televisión que visita tras el escándalo desatado hace unas semanas.

La cantante e influencer tomó gran relevancia en nuestro país después de que fue agredida y mordida por su ex novio, el actor Eleazar “N”, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte por el delito de Violencia Familiar.

La artista de origen peruano se presentó ante las cámaras del programa matutino con el rostro maquillado y en el que difícilmente se percibieron las marcas provocadas por los ataques del famoso mexicano.

A pesar de esto, Tefi Valenzuela, como también es conocida, reiteró que continuará en la búsqueda de justicia ante las autoridades mexicanas y espera que esta tarde no se le brinde la libertad condicional a su agresor.





“Tengo la voz para hablar por muchas mujeres que quizá no tienen la atención que yo he tenido y se me hace importante alzar la voz por todas las mujeres que están afuera y han vivido algo similar a lo que he vivido”, dijo en el programa matutino de Hoy.

Recordó que en el pasado otra ex pareja de Eleazar también alzó la voz ante las agresiones, pero como no hizo una denuncia penal el caso pasó de largo y él se encargó de negar todo.

“Por eso es importante lo que estoy haciendo, que la denuncia sea penal y haya pruebas con un médico legista, testigos, una demanda, porque no es algo que se pueda negar. Quizá de haber tenido estos antecedentes penales él lo hubiera pensado antes de agredir a otra mujer y eso es lo que quiero, que aprenda y que no agreda a otra mujer”, añadió en una mesa redonda acompañada con algunas especialistas en psicología y derecho.

“Si tengo que cargar con este engorroso momento, al menos quiero tener en mi conciencia que hice algo para que no venga una más”, sentenció.

Aceptó que aún le cuesta trabajo entender el cambio brusco en el comportamiento del hombre con el que se comprometió en matrimonio: “No entiendo en qué momento un hombre tan cariñoso, tan dulce, alegre, con el que me la pasaba bailando y cantando puede llegar a esto... Me es difícil y sé que para ustedes también”.

Foto: Hoy - captura de pantalla.

Valenzuela destacó que esta tarde se presentará en una nueva audiencia sobre el caso, y en la que espera que no le otorguen la libertad condicional a su agresor.

“Espero que la justicia actúe de acuerdo a derecho. Sí me causaría quizá miedo, porque estoy invitando a las mujeres a que denuncien... y me dolería mucho que la justicia no puede salvaguardar nuestra integridad”,

“Hay que prevenir, no hay que permitir que nos insulten, no hay que permitir que nos levanten la mano”, concluyó.

La vida del actor Eleazar “N” cambió radicalmente durante las últimas semanas. De ser parte del elenco de una telenovela de Televisa pasó a estar preso en el Reclusorio Norte por presuntamente agredir a su ex novia.

Conforme han avanzado los días se han revelado varios detalles de la noche de terror que vivió Tefi Valenzuela hace dos semanas y cómo ha reaccionado el famoso mexicano desde que fue internado en el centro penitenciario ubicado en la capital del país.

El actor también busca una conciliación. De acuerdo con su abogado, Eleazar “N” busca tomar terapias para cambiar su conducta violenta y se encuentra arrepentido de su conducta.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Ferdinando Valencia reemplazará a Eleazar “N” en “La Mexicana y el Güero”, tras escándalo de violencia

“Todos han estado aquí”: Eleazar “N” se reunió el fin de semana pasado con su familia dentro del Reclusorio Norte

“Siempre pa’ lante”: así fue la reaparición de Zoraida Gómez en la tv después del escándalo de su hermano Eleazar