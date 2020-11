Eleazar “N” podría estar de seis meses a seis años en la cárcel por agredir a su novia

(Foto: Fb/Eleazar Gómez)

Eleazar “N” fue detenido en la Ciudad de México por supuestamente haber golpeado, mordido e intentado estrangular a su novia Stephanie Valenzuela, pero su situación legal será definida en la siguiente audiencia en aproximadamente dos meses, tiempo en el que el actor deberá permanecer en prisión.

Fue su abogado, Froylán Díaz Elizalde, quien explicó que el histrión de 34 años permanece en el Reclusorio Norte con una prisión preventiva y está acusado por el delito de Violencia Familiar Equiparada, debido a la relación que sostenía con la modelo peruana.

Díaz Elizalde resaltó que Eleazar está “asustado” e “intranquilo” desde que fue ingresado al centro penitenciado capitalino, pero está a la espera de la resolución de su caso en los próximos meses.

“Está asustado, intranquilo. Está en el reclusorio, una persona que no debe estar ahí por equis o ye, pero está ahí”, dijo contundente el defensor en entrevista con el programa Venga la Alegría.

Eleazar N y Tefi Valenzuela (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

De acuerdo con Froylán Díaz Elizalde, el proceso de Eleazar podría llevarlo a pasar en la cárcel varios años, aunque pronostica que sólo permanecerá en dicho lugar seis meses.

“Por el delito es de uno a seis años, pero se te baja a la media y se puede salir bajo fianza o con amparo. En el peor de los casos podría estar hasta seis meses en el Reclusorio Norte”, afirmó.

Mencionó que los testimonios de otras ex parejas de Eleazar no podrían empeorar el caso hasta que no sean presentados ante las autoridades mexicanas y en caso se que se haga formalmente se debe evaluar la situación para saber si aún son válidos.

Froylán Díaz Elizalde resaltó que la justicia mexicana se ha ensañado contra Eleazar “N” porque es un personaje público: “La ley está protegiendo mucho a las mujeres, es más si no fuera quien es, si no fuera una persona famosa no estaría en Reclusorio ni siquiera hubieran iniciado la averiguación en el Ministerio Público”.

Será el lunes cuando el actor se pronuncie oficialmente tras ser acusado de agredir a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela; aunque se deberá esperar a su siguiente audiencia para saber más de su caso legal.

La semana pasada se dio a conocer que Eleazar “N” fue detenido por supuestamente haber golpeado, mordido e intentado estrangular a su novia Stephanie Valenzuela.

Eleazar Gómez (Foto: Instagram@eleazargomez333)

Conforme avanzaron las horas se supo que el ataque ocurrió en el departamento de Valenzuela, ubicado en la colonia Nápoles, y justo después de una velada romántica entre la pareja en la que incluso pensaron en comprometerse en matrimonio.

“Lo que tengo entendido, y por lo que me contaron los vecinos, es que en el departamento se escuchaban gritos de auxilio. Hasta que mi hermana se escapó de él porque le mordió la cara y la ahorcó. Tiempo después, mi hermana bajó las escaleras y los vecinos me dijeron que bajó semidesnuda y ellos la ayudaron, le pusieron una bata y posteriormente llegó la policía”, relató el hermano de la modelo al programa Venga la Alegría.

Eleazar “N” fue ingresado al Reclusorio Norte en la Ciudad de México y vinculado a proceso, por lo que deberá continuar con su proceso en prisión hasta que su situación jurídica se decida en su próxima audiencia realizada en dos meses.

Stephanie Valenzuela se pronunció sobre lo que sufrió la semana pasada: “Yo confío plenamente en la justicia mexicana, he demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad(...) Solamente voy a dejar que la justicia siga su curso. No puedo dar más declaraciones porque hay una audiencia y es mi abogado quien se va a encargar de eso”.

Jeanette Karem, Elia Ezrré, Vanessa López, otras ex parejas del histrión, han revelado los episodios violentos que vivieron al lado de Eleazar “N”.

