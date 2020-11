“Me lastimó, me causó heridas profundas”: terribles revelaciones de Jeanette Karam, ex novia de Eleazar Gómez

En entrevista con el matutino de TV Azteca, Karam señaló que para ella “es un tema difícil de hablar”, pero lo que le había pasado a Stephanie Valenzuela la hizo animarse a dar a conocer su historia

El caso de Eleazar Gómez sigue dando de qué hablar, pues la agresión que cometió en contra de la modelo Stephanie Valenzuela provocó que salieran a la luz diversas versiones que lo vinculan en casos de violencia de género.

Y es que este viernes, Jeanette Karam, ex novia de Eleazar Gómez, tuvo contacto con “Venga la Alegría” y compartió algunas experiencias que vivió a lado del actor mexicano.

En entrevista con el matutino de TV Azteca, Karam señaló que para ella “es un tema difícil de hablar”, pero lo que le había pasado a Stephanie Valenzuela la hizo animarse a dar a conocer su historia.

“Yo anduve un año y medio con Eleazar y cortamos hace dos meses, a principios de septiembre. Para mi es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo, porque es algo que me dolió mucho, me lastimó en maneras que no se los puedo explicar y me causó heridas muy profundas dentro de mi. Durante el año que estuvimos saliendo, sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar”, explicó Jeanette Karam.

Con una voz entrecortada y con ganas de llorar, Jeanette rompió el silencio y comentó que ella se siente muy identificada con lo que le está sucediendo a Stephanie Valenzuela. “Ahorita me cuesta mucho trabajo entrar en detalles de todo lo que me hizo, pero lo que les puedo decir es que como Stephanie se vio, yo me llegué a ver, y si esto le pasó a ella estando dos meses con él, yo solamente quiero que ustedes se imaginen lo que yo pude vivir en un año y medio”, declaró ante la audiencia de Venga La Alegría.

Jeanette Karam informó que ya se decidió a presentar una denuncia formal en contra de Eleazar Gómez, con el objetivo de que no se vuelve a repetir su historia y poner un alto a la violencia en contra de las mujeres. “Ya me decidí a que también lo voy a denunciar. De hecho, ya me asesoré con mi abogado, me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo y justamente lo hago para que la denuncia de Stephanie tenga más fuerza. Tal vez mi denuncia ya no tenga tantas consecuencias, pero servirá como un antecedente de la violencia que él ejerce”.

“Yo no quiero que ninguna otra mujer pase lo que yo viví, lo que Vanessa López vivió, lo que todas hemos vivido porque no es justo, él no se puede seguir saliendo con la suya”, sentenció.

Laura G, conductora del programa, le preguntó a Jeanette Karam si tenía alguna información sobre el supuesto problema de adicciones que tiene Eleazar Gómez. Sin embargo, ella decidió deslindarse del tema y reiterar que el foco principal es la violencia de género que ejerció en contra de las mujeres.

“Yo creo que hablar de esos temas no me corresponde a mi, porque eso va más allá de mi. Pero lo que si les puedo decir es que Eleazar es un hombre con muchos problemas y necesita atenderse. Yo, durante nuestra relación, lo intenté ayudar, lo llevé con psicólogos, psiquiatras, lo contacté con especialistas, porque yo estaba enamorada de él y yo veía bondad en su corazón, y yo pensaba que él quería cambiar, pero no, él ejerce violencia sistemática contra las mujeres y debe de hacerse responsable de sus actos”, declaró Karam.

Al final, Jeanette Karam invitó a todas las mujeres a alzar la voz y denunciar a sus agresores. “Yo quiero aprovechar el espacio para decirles a las mujeres que han sufrido violencia a que no se callen, porque nuestros agresores no merecen nuestro silencio", concluyó.

