El K-Pop de BTS y el poder latino arrasaron en los MTV Europe Music Awards 2020

Alicia Keys en los MTV EMA's 2020 (Reuters)

La 27º gala de los Europe Music Awards (EMA) de MTV, con presentaciones en diferido desde diversos partes del planeta, dejó un claro triunfador en la noche de este domingo: BTS. La boyband surcoreana se ha alzado con cuatro premios.

En tanto, la colombiana Karol G ganó como Mejor Artista Latina y se ha llevado el premio de Mejor Colaboración por “Tusa”, junto a Nicki Minaj; y Lady Gaga, que se ha alzado como Mejor Artista Estadounidense y Mejor Artista, uno de los galardones más codiciados.

El mayor número de trofeos ha ido a manos de BTS, el gigante mundial surgido de Corea del Sur: “mejor canción” por “Dynamite”, “mejor grupo”, “mejores fans” y “mejor directo online”. El septeto no ha actuado en la premiación para decepción de sus fans.

Maluma y Karol G se robaron la gala con sus esperadas actuaciones, el primero desde una terraza con vistas de rascacielos para su gran éxito “Hawai” y la segunda acompañada de motoqueros y coches de estilo vintage de los años 60 para interpretar “Bichota”.

Maluma en los MTV EMA's 2020 desde Miami, Florida (Reuters)

Alicia Keys ha protagonizado una imponente actuación de “Love Looks Better”. Apareciendo en un principio con una mascarilla de tachuelas que cubría todo su rostro, ha hecho viajar a los espectadores junto a su piano por la noche de Los Ángeles.

El reconocido músico británico Sam Smith, por su parte, ha realizado una maravillosa versión de “Diamonds” que ha concluido con un poderoso mensaje a favor de la diversidad sexual: “Don’t fuck with the queer kids” (“No jodan a los niños queer”).

Uno de los entregó los premios ha sido el piloto Lewis Hamilton, que ha dado el premio Mejor Video Con Mensaje Positivo a H.E.R por “I can’t breathe”.

No ha sido la única proclama destacada en una emisión que ha recordado a algunos de los fallecidos este año, especialmente la leyenda del rock Eddie Van Halen, líder de Van Halen, a través de las palabras de artistas como St. Vincent o Taylor Hawkins de Foo Fighters

Y aunque no ha podido contar con Sia como intérprete de su “Let’s Love”, David Guetta ha conseguido una de las mejores postales con una actuación grabada junto a la cantante Raye entre cascadas de luces desde Budapest, ciudad que en 2021 acogerá estos premios en directo si el coronavirus lo permite.

Alicia Keys desde Los Ángeles, California (Reuters)

Además, este año en la gala se entregó un galardón al “mejor artista latino”, que ha ido a manos de Karol G, acreedora también de la “mejor colaboración” por su tema “Tusa” junto a Nicki Minaj. “Toda la vida he soñado con estas cosas y me siento superorgullosa de representar a mi comunidad. Gracias por acompañarme en este proceso. Esto es para los latinos y para todo el mundo, porque aunque este no sea su idioma o su cultura, la gente disfruta de la música, que nos une a todos”, ha celebrado en su discurso.

La diva de la música Lady Gaga, quien partía como máxima favorita con 7 candidaturas, ha materializado el premio a “mejor artista”, mientras que el de “mejor video” ha sido para Dj Khaled por “Popstar”, su canción con Drake.

Karol G en su presentación en los MTV EMA's 2020 en Miami (Reuters)

Entre la sangre fresca, la estadounidense Doja Cat fue coronada “artista revelación” y Yungblud se llevó su primer EMA, concretamente en la categoría de “mejor push”, que premia a los talentos nuevos por los que apuesta personalmente MTV.

Por estilos, fueron elegidos Cardi B “mejor artista de hip-hop”, Coldplay (artista rock), Hayley Williams (artista alternativo), David Guetta (música electrónica) y Little Mix (pop), quienes han ejercido de anfitrionas de la gala, aunque en formato de trío por enfermedad de Jesy Nelson, según ha explicado la organización.

David Guetta en los MTV EMA's 2020 desde Budapest (Reuters)

A raíz de la pandemia, las actuaciones fueron grabadas y no tuvieron fuerza visual de las de su ceremonia hermana de los Video Music Awards (VMA) de MTV, entregados hace unos meses siguiendo esta misma fórmula pero con mejores resultados.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO:

Karol G, elegida como la Mejor Artista Latina de los Premios MTV Europe Music Awards 2020