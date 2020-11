Megan Fox estalló de furia contra su ex, Brian Austin Green, por una imagen que publicó en Instagram

Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock

Megan Fox hizo un duro descargo contra Brian Austin Green por “alimentar” los rumores de que ella es una “madre ausente”. El domingo, la actriz de 34 años le dejó un mensaje público a su ex esposo en Instagram, luego de que este publicara una fotografía de los festejos de Halloween que incluía a su hijo Journey, de 4.

Los actores se divorciaron a principios de este año tras nueve años de relación, y no es la primera vez que se enfrentan públicamente desde entonces.

Fox cuestionó a Green por haber incluido la cara de su hijo en la fotografía, insistiendo en que estaba usando a los menores para su propio bien y para perjudicarla a ella ante la opinión pública.

La foto que molestó a Megan Fox. Tras el mensaje de la actriz, el actor editó la imagen

“¿Por qué Journey tiene que estar en esta imagen? No es difícil recortarlos o elegir fotos en las que no aparecen. Pasé un gran Halloween con ellos ayer y, sin embargo, no aparecen en mis redes sociales”, comenzó Fox en su mensaje.

“Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos a través de Instagram. Estás tan intoxicado con alimentar la narrativa omnipresente de que soy una madre ausente, y tú eres el padre dedicado del año. Los tienes la mitad del tiempo. ¡Felicitaciones, realmente eres un humano extraordinario!”, continuó la protagonista de “Transformers” en su descargo público.

“¿Por qué necesitas que Internet te haga eco de lo que debería ser inagotablemente evidente en la forma en que tus hijos te aman?”, le preguntó a su ex.

Durante la mayor parte del tiempo que estuvieron juntos, Fox y Green se abstuvieron en gran medida de publicar imágenes de sus tres hijo, aunque en los últimos meses, el actor ha compartido fotos que muestran a los niños.

El comentario de Fox en la publicación de Green

Poco después del comentario de Fox, Green eliminó su publicación original de Halloween. En cambio, compartió la misma foto pero recortó a su hijo. “¡¡¡Espero que todos hayan tenido un feliz Halloween !!!”, escribió en su nueva publicación.

Fox y Green comparten tres hijos: Noah Shannon (8), Bodhi Ransom (6) y Journey. El actor también es padre de Kassius, de 18 años, fruto de su relación con la actriz Vanessa Marcil, a quien conoció durante el rodaje de “Beverly Hills 90210”.

En medio del revuelo, Marcil, de 52, quien anteriormente se había pronunciado en apoyo de Fox, compartió una historia en Instagram que decía: “La verdad siempre sale a la luz”. En septiembre, Marcil dijo que respetaba a la actriz por “finalmente vivir su vida” .

En agosto, la actriz publicó en Instagram una selfie de ella con su nuevo novio, el cantante Machine Gun Kelly, y escribió: “Un chico dolorosamente hermoso... Mi corazón es tuyo”. Green no lo tomó nada bien y publicó una foto de sus cuatro hijos, con la leyenda: “Chicos dolorosamente hermosos... Mi corazón es suyo”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el set de su próxima película, "Midnight in the Switchgrass" (The Grosby Group)

Durante la cuarentena, Green compartió en Instagram Live que, aunque él y Fox están en caminos diferentes en este momento, es imposible saber qué depara el futuro. “Nunca digas nunca”, dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a estar juntos algún día.

“Tuvimos una relación increíble de 15 años. Tenemos tres hermosos hijos. Compartimos mucho juntos”, continuó Green. “Ella está en su camino haciendo lo que siente que necesita hacer para ser feliz y yo estoy en mi camino haciendo lo que siento que debo hacer para ser feliz”.

Green y Fox se conocieron en el set de “Hope & Faith” en 2004, cuando la actriz tenía 18 años y Green 30. Salieron durante dos años y se comprometieron en noviembre de 2006 antes de cancelar la boda en febrero de 2009. Se volvieron a comprometer más de un año después y se casaron en 2010.

