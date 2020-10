“La música me sostiene”: Karen Souza se reinventa para seguir creando durante la pandemia

(Foto: Instagram de Karen Souza)

Con más de 20 canciones publicadas en sus plataformas digitales y a punto de presentarse por primera vez en un concierto digital gratuito, la cantante argentina, Karen Souza, encontró en medio de la pandemia la forma ideal para estar en contacto con sus seguidores y mantener viva su música, lo que para ella fue el mejor bálsamo.

Karen tenía programada una gira internacional este 2020, la cual fue cancelada de golpe ante la llegada de la crisis sanitaria mundial por coronavirus. Pero esto no detuvo su trabajo y mucho menos la promoción de su más reciente álbum Language Of Love, conformado por 12 temas en los que prevalece el swing, bossa nova, baladas, arreglos de cuerdas de Big Band y hasta un poco de tango.

Ante esta situación, la artista, como todos en el mundo, se refugió en su casa y encontró el impulso para sentarse a crear nuevas canciones, colaboraciones que hoy son celebradas porque las hizo para acompañar a las personas que la han seguido desde hace varios años y en ella sirvieron de consuelo para no resentir la ausencia de su familia.

“Soy una persona bastante de su casa. Cuando no estoy en gira, estoy en la cueva; a mí me gusta estar mucho en la casa, hacer las cosas de la casa, disfruto mucho estar en mi casa así que eso no me pesó, lo que sí pesa, es por ejemplo, no poder viajar, no poder decidir sobre ver a mis hermanas, a mi padre, eso sí me ha pesado mucho”, contó la famosa a Infobae México.

“La música me sostiene, apreciarla, escuchar un disco, en casa bailar, son cosas que me salvan de este tipo de situaciones. Por lo que ante los comentarios de ‘no nos abandones’ (de sus seguidores) hago todo lo que tengo que hacer para seguir compartiendo música, porque creo que de eso se trata, de profundizar un vínculo de amor con el público hasta que podamos volver a juntarnos”, añadió.

“Así vamos a terminar el año con un montón de canciones y me parece muy bueno para acompañar a la gente que está en sus casas, porque la música siempre es un gran refugio, una compañía para salir de ese plan”, resaltó.

Así Karen Souza encontró la mejor forma de lanzar un tema cada 15 días, establecer diversos planes de manera remota y mantenerse vigente entre la gente que la apoya.

Pero a pesar del estreno constante de nueva música, la intérprete de Creep, Get Lucky, Do you really want to hurt me y Shape of my heart no pierde el interés de promocionar el disco Language Of Love, que fue estrenado en marzo pasado y que aunque no ha tenido la promoción deseada, sí ha logrado colocarse entre el gusto de su público.

“Fue muy bien aceptado, no sé si hubiera tenido la misma repercusión con o sin pandemia, pero de cualquier manera le ha ido muy bien en pocas semanas; estoy muy contenta de que la gente haya apreciado tanto mi primer disco de una manera independiente. Así que le tengo un cariño muy especial”, reveló.

Y su promoción llegará el próximo sábado, cuando la artista ofrezca su primer concierto online transmitido por Instagram y realizado desde México, país al que le tiene especial cariño porque aquí tiene amigos y una banda musical estable.

“No hay nada más empático que un show gratis en un momento en el que la gente la está pasando muy mal, ni hablar de los que les ha tocado de cerca en la salud”, destacó Karen Souza sobre la realización del evento que tendrá lugar el próximo 31 de octubre por la noche en su cuenta de Instagram.

