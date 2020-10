“Nos queremos mucho”: así respondieron Estela Durán y Armando Araiza a versión de romance

Estela Durán junto a Armando y Raúl Araiza (IG: esteladuranphd)

Aunque Alex Kaffie aseguró que tienen romance, el actor Armando Araiza y la psicóloga Estela Durán negaron que su relación sea así.

“Sus amigas aseguran que hacía tiempo no la veían tan feliz. ‘Estela hasta rejuvenecida está’, me dice una de ellas. Sí, la psicóloga Estela Durán vive días de incendiario amor junto a Armando Araiza. El actor de telenovelas y la colaboradora de Hoy (ambos divorciados) están iniciando una relación sentimental que va de maravilla ¡tanto que ya hicieron su primer viaje al mar!”, escribió Alex Kaffie en su columna del miércoles 21 de octubre en El Heraldo de México.

“Cuentan que el flechazo de Cupido se dio por el trato laboral, casi diario, que el protagonista de telenovelas y la licenciada en psicología clínica han venido teniendo por el taller que juntos crearon –para enfrentar todo tipo de adicciones— y que se llama ‘Re ARMANDO tu vida’. A raíz de eso nació su amor”, añadió el polémico Kaffie.

Sin embargo, Araiza y Estela Durán tienen una versión distinta sobre la naturaleza de su relación.

“Me estoy enterando”, respondió Armando al programa Ventaneando, aunque sí le dedicó cariñosas palabras a la doctora en psicología.

Ambos negaron que tengan un romance

“Es una mujer bella, una mujer preparada, una mujer exitosa”, dijo sobre Durán. “Hay un gran respeto entre nosotros, una relación profesional, pero sobre todo una admiración mutua. Que vean de esta forma este empate en una cuestión de imagen, qué padre que podamos fomentar esa salud”.

Por su parte, la doctora Durán comentó:

“Nos queremos muchísimo, yo lo respeto mucho, me respeta a mí. Punto, se acabó”.

Ante lo ambiguo de su respuesta, le preguntaron directamente si tiene un romance con Araiza a lo que respondió: “No”.

“Es absolutamente profesional”, añadió Armando, quien es hermano de Raúl Araiza, el presentador de Hoy con el que suele convivir cada semana Durán, pues es colaboradora de la emisión matutina de Televisa.

Armando Araiza y Estela Durán trabajan juntos en el taller terapéutico “Re-ARMANDO tu vida y rompiendo cadenas emocionales”, donde el actor comparte su experiencia tras haber superado la adicción al alcohol.

Estela Durán y Armando Araiza presentan un taller sobre salud mental

“Hace 30 años dejé de beber alcohol y creo que el pasado siempre sirve para algo y en mi caso voy al pasado para recoger aquellos trozos que tuve y el día de hoy traerlos a mi presente y poder ayudar a la gente en su salud”, comentó a Ventaneando.

“Desde que empezamos con el primer paciente me di cuenta del enorme regalo y sobre todo de la velocidad que estaba imprimiendo al proceso terapéutico la experiencia de Armando”.

Su taller se realizará el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre.

Además de Armando, su hermano Raúl también enfrentó algunos problemas de adicciones de los que nunca ha evitado hablar.

Armando Araiza dejó de beber alcohol hace 30 años (IG: armandoaraiza)

“He tenido errores, los he aceptado, he pedido disculpas y he aprendido. No soy alguien que cargue con pena o con vergüenza mis errores porque he tenido también aciertos pero sí hay que pedir perdón, sí hay que aceptar. La obra de eso se trata, te ríes porque te ha pasado”, detalló en un reciente encuentro con los medios.

Explicó que no es capaz de ponerse violento ante ningún tema sobre su vida privada porque él siempre ha sido bastante abierto respecto de esos asuntos, como cuando reveló que estuvo en una clínica por sus problemas con el alcohol, o cómo trató con sus hijas su escándalo de infidelidad.

