“Me encantaría platicar con Pati Chapoy”: Andrea Legarreta se pronunció en contra de los vetos en Televisa

Mucho se ha hablado del poder que Andrea Legarreta tiene en Televisa, pero más allá de los rumores y más transparente que nunca, la conductora de Hoy reveló qué no le gusta de la empresa para la que trabaja desde su infancia y qué haría si pudiera cambiarlo.

Los rumores siempre han acompañado a Andrea Legarreta. Que si tiene problemas en su matrimonio, que si tiene problemas con Galilea Montijo o Magda Rodríguez, que si tiene la influencia necesaria para correr y vetar gente de la televisora, y muchos otros.

Pero muy alejada de los rumores y con un tono relajado, así apareció en una entrevista exclusiva con el actor Mauricio Barrientos, mejor conocido en el mundo del entrenamiento mexicano como “El Diablito”, a quién le contó qué le gustaría hacer si no existieran restricciones en la empresa para la que labora.

En dicho espacio de YouTube, Legarreta compartió que le agradaría hacerle una entrevista a Pati Chapoy, una de las periodistas de espectáculos más importantes en México y que por más de 20 años ha sido la rival de Televisa en la disciplina que domina.





“No me gustan los vetados”, comentó la presentadora del matutino de Televisa.

“No me gustan los vetos, a mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella”, añadió la carismática actriz y conductora de 49 años.

Pati Chapoy ha trabajado 27 años en TV Azteca, donde se ha desempeñado al frente de diversos contenidos de entretenimiento y especialmente del emblemático programa de espectáculos, Ventaneando. A pesar de su sólida trayectoria en la televisora del Ajusco, comenzó su carrera periodística en las filas de Televisa, justo al lado de otro recordado conductor y productor, Raúl Velasco.

En esta conversación, Legarreta también se mostró a favor de la legalización del aborto: “Yo creo que sería buenísimo”.

Aunque Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas en la tv mexicana, esta entrevista le generó más de una crítica en las redes sociales del conocido como “El Diablito”.

“¡La secretaria de economía uff!”, “Qué hiciste Diablito, no, mis ojos”, “Por fin, una plática con una destacada intelectual economista, ya estaba harto de estrellas de la farándula huecas”, “Qué asco de invitada” o “Qué bajo se tiene que caer para entrevistar a alguien que no tiene cerebro”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en los sitios del actor mexicano.

Durante varios años se ha especulado sobre el poder que Andrea Legarreta tiene al interior de Televisa, donde supuestamente posee la libertad de elegir quién trabaja o no a su lado.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto fue el actor Alfredo Adame, quien acusó a la actriz y conductora de su falta de empleo en la importante televisora mexicana.

“Me bloquearon en esta empresa por muchas razones, una es Andrea Legarreta”, aseguró a su salida de Televisa, en una entrevista con varios medios de comunicación que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

“Andrea Legarreta se la pasó 20 años con su malévola y perversa forma de estar fastidiando, cosa que nunca me hizo nada porque yo era el consentido, era el caballo de batalla, era uno de los que más rating metía, porque era de los que más billete metía y porque era de los consentidos de Televisa y no me pudieron hacer nada”, sentenció.

Legarreta reveló que Adame fue testigo en su boda (Instagram)

Ante estas y otras declaraciones, Andrea Legarreta rompió el silencio el mes pasado y se defendió de las acusaciones que le adjudican las salidas de diversos integrantes del programa matutino Hoy.

“Yo no corro a la gente, no tengo ni nunca he tenido ese poder, no me han regalado nada. ‘Hoy’ es un programa de ciclos, se dijo que cada dos años se iba a cambiar de productores”, dijo en una entrevista para Yordi Rosado en su canal de YouTube.

A mí el primer cambio de 'Hoy’ es cuando entró Federico Wilkins, a mí me sacaron (...) Hay cosas donde a veces la memoria le llega a fallar a la gente, pero si yo tuviera el poder para correr o para quedarme, para permanecer, pues yo hubiera permanecido incluso en esa época", añadió la famosa presentadora.

