“Ya apareció”: después de dos años, Danna Paola encontró al joven que inspiró “Oye, Pablo”

Danna Paola lo volvió a hacer. La artista mexicana sorprendió a todos al confirmar que encontró al joven que la inspiró a escribir uno de sus más grandes éxitos Oye, Pablo y provocó una avalancha de reacciones en las redes sociales.

La actriz y cantante mexicana reveló su hallazgo durante la entrega de premios de la revista GQ y donde fue galardonada con la estatuilla a Cantante Latina. En esta ocasión también aprovechó para dar un mensaje inspirador.

Vestida completamente de negro, usando un estiloso cubrebocas y con el cabello atado, Danna Paola apareció en el escenario para hablar de los logros que consiguió este año, a pesar de la crisis sanitaria por coronavirus que azotó al mundo entero.

Adelantó que pronto estrenará un disco realizado enteramente desde su casa, pero eso no fue lo que más llamó la atención ya que hizo una afirmación que dejó a más de uno con la boca abierta: “Ya apareció Pablo”.

Danna Paola confirmó que encontró al joven que la inspiró a escribir "Oye Pablo"

La protagonista de Élite recibió su estatuilla, pronunció su discurso de agradecimiento y cuando se alistaba para bajar del escenario pidió volver a tomar la palabra.

“Es que siempre hago estas cosas, pero ya apareció Pablo por si tenían el pendiente”, dijo entre las risas y aplausos de los pocos asistentes a la gala organizada por la publicación.

La noticia pronto causó eco en las redes sociales, donde evidenciaron que el Pablo al que se refirió la cantante es el mismo que conoció en Madrid hace dos años, cuando llegó a España para comenzar con las grabaciones de la serie de Netflix que catapultó su carrera de manera internacional y al que le compuso uno de sus más grandes éxitos: “Oye Pablo”.

Y es que la letra de la canción es muy clara. La famosa mexicana conoció a un joven muy apuesto del que quedó flechada casi de inmediato, pero por una equivocación le dio su número telefónico mal y jamás se volvieron a ver.

Lo que pronto resonó entre sus seguidores en Twitter, quienes pronto celebraron que Danna Paola encontrara al joven que la enamoró desde el primer momento.

Danna Paola ha confesado que sus canciones están inspiradas en su vida y temas personales (Foto: Instagram de Danna Paola)

“Después de mil años por fin apareció”, “Ya no le dejen el micrófono porque solo basta un microsegundo y arruina toda paz mental”, Diosa Paola nos dice que Pablo ya apareció", “Yo quedé en SHOCK” o “Hasta que saliste de tu escondite”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en la red social para hacer énfasis en la historia de su cantante favorita.

Incluso un internauta comentó: “Sabía que lo encontrarían, las mejores”, haciendo referencia a las actrices de la serie Élite y quienes fueron protagonistas en el video musical del mismo tema.

La historia de Oye Pablo

En más de una ocasión, Danna Paola ha confesado que sus canciones están inspiradas en su vida y temas personales, como ocurre con Sola, Dos Extraños y al componer el icónico tema cuya única intención es encontrar a Pablo.

En unas declaraciones retomadas por el canal MTV Latinoamérica, la actriz y cantante contó cómo surgió la exitosa letra.

“Recién llegada (a Madrid) y me acababan de dar el móvil. Iba de camino al dentista y de repente alguien se me acerca y veo a un chico súper guapo, altísimo, vestido divino, olía delicioso, el pelo rubio como de príncipe encantador y ojos súper bonitos... me quedé como en shock”, contó la actriz mexicana sobre su encuentro con Pablo.

Entre su música, mensajes inspiradores y fotografías muy originales, la artista mexicana se ha consolidado como una de las más exitosas en la industria del entretenimiento este año.

En aquella ocasión destacó que sí le comentó que era una actriz y participaría en una serie de Netflix, pero le dio su número mal y jamás volvieran a verse.

“De repente empiezo a recordar mi número de teléfono y se lo di mal... por un número se lo di mal”, aseguró.

Entre su música, mensajes inspiradores y fotografías muy originales, la artista mexicana se ha consolidado como una de las más exitosas en la industria del entretenimiento este año.

